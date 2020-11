Aktywiści apelują o budowę tunelu pod torami. "Następna szansa zdarzy się za około 50 lat"

- Mamy do czynienia z rażącymi zaniedbaniem ze strony ratusza, a w szczególności odpowiedzialnego za transport wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego. Przy okazji remontu trasy średnicowej PKP PLK zaproponowało miastu przebicie torów za dworcem Warszawa Wschodnia, co jest zgodne z dokumentami planistycznymi miasta i pozwoliłoby na stworzenie połączenia lokalnego miedzy Pragą Północ a Południe. Niestety, PKP odbiło się w tej sprawie od miasta jak od ściany - zarówno pisma wysyłane do biura Polityki Mobilności i Transportu i wiceprezydenta Soszyńskiego przez prawie dwa lata pozostawały bez odpowiedzi - mówił na czwartkowej konferencji Krzysztof Daukszewicz ze stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi.