Trasa S8 ponownie pod wodą. Rok temu było tak samo

Jak podało rano Komenda Stołeczna Policji, trasa S8 jest wyłączona z ruchu. KSP zaapelowała także do kierowców, żeby "pozostawili swoje samochody" i skorzystali tego dnia z komunikacji miejskiej. "Obecnie została wyłączona z ruchu trasa S8 od Węzła Zielonka do ul. Połczyńskiej. Policjanci cały czas pomagają wszystkim tym, którzy ucierpieli na skutek ulewy i potrzebują natychmiastowej pomocy" - informuje policja.

Reporterka TVN24 Katarzyna Rogala, która jest na miejscu, przekazała, że na miejscu pracuje straż pożarna. Woda z zalanej trasy S8 na wysokości Marymontu jest odpompowywana. - Utrudnienia mają potrwać do godziny 12. Ale zanosi się na to, że mogą się one przedłużyć - powiedziała Rogala.