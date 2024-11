Pijany kierowca i wypadek w oku kamery. Cztery samochody rozbite, brak prawa jazdy, kokaina

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 15.30 w okolicy ulic Jórskiego i Łokietka na Targówku. Jak opisał nam jeden z uczestników zdarzenia, kierowca audi, wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy, uderzył najpierw w hyundaia, następnie zmiażdżył przód forda jadącego po pasie naprzeciwko i razem wpadli na stojącą przed przejściem dla pieszych mazdę.

Ma nagranie z momentu zdarzenia

- Kierowca audi jechał tak szybko, że przednia kamera nawet nie zarejestrowała tego samochodu na ulicy po mojej prawej. Dopiero w tylnej kamerze widać, jak uderza mnie w tylny bok. Jechałbym sekundę szybciej i ominęło by mnie to zdarzenie, ale sekunda później i dostałbym centralnie w bok, przyjmując całą energię kinetyczną, która doprowadziła do roztrzaskania kolejnych dwóch samochodów - opisuje jeden z kierowców.