Zbudują dwa ronda i drogę rowerową. Będą zmiany na ulicy łączącej dwie dzielnice

Przetarg na przebudowę ulicy łączącej Śródmieście i Wolę został ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich pod koniec maja. Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie wybudowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Anielewicza na odcinku od Okopowej do skweru Brandta i połączenie jej z istniejącą na wysokości Muzeum POLIN.

Zwężą pasy ruchu

Z dokumentacji projektowej wynika, że w celu budowy drogi dla rowerów, pasy ruchu na Anielewicza zwężone zostaną do szerokości trzech metrów. Zwrócono w niej też uwagę, by planowane zmiany w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na ograniczenie miejsc parkingowych, bo w okolicy jest na nie duże zapotrzebowanie.

Oferty można składać do 9 czerwca do godziny 10. Przebudowa ma się zakończyć do 30 listopada 2020 roku.