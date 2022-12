Modernizują linię kolejową, zamkną ulicę Kaczeńca

Objazdy

Kierowcy jadący w stronę centrum będą mogli ominąć utrudnienia ulicą Korkową i Kościuszkowców do Czecha. Od drugiej strony na wiadukt Czecha będzie można wjechać z ulicy Sejmikowej. Alternatywne objazdy poprowadzą także ulice: Korkową, Rekrucką i Marsa do Płowieckiej lub z ulicy Żegańskiej do Zwoleńskiej, Patriotów i Widocznej do Czecha.