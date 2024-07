Pod autem palił się olej

- Wiedziałem, że jego gaśnica niewiele zdoła pomóc, więc natychmiast sięgnąłem do bagażnika po naszą. Podbiegłem do mercedesa i uchylając maskę na dwa centymetry opróżniłem całą w komorze silnika - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, strażnik Piotr Wesela z II Oddziału Terenowego.

W ruch poszło 20 gaśnic

- Nie wiadomo było, jak rozwinie się pożar, więc krzyknąłem do kierowcy, by zabrał z auta dokumenty i wszystkie cenne rzeczy, a do przechodnia, by zbierał gaśnice od zatrzymujących się kierowców. Sam zajmowałem się gaszeniem - dodał funkcjonariusz.