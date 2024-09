567 mandatów na w sumie ponad 240 tysięcy złotych. Za ryczące silniki

Sprawdzają auta po tuningu

Kierowcy muszą też pamiętać, że każdy jest zobligowany do dbania o stan techniczny pojazdu. Policja podkreśla, że dotyczy to zarówno producentów, a także podmiotów zajmujących się profesjonalnym tuningiem.

Sonometry mierzą poziom hałasu

W ramach prowadzonych działań policjanci skupiają się głównie na monitoringu i kontrolach w ścisłym centrum m.st. Warszawy, ale także w innych dzielnicach, w których dochodzi do naruszeń w postaci przekraczania przez pojazdy dopuszczalnego hałasu. W działaniach bierze udział m.in. grupa SPEED, a policjanci wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideo rejestratory oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe, czyli sonometry. To przy ich użyciu dokonują m.in. pomiaru poziomu emitowanego hałasu, a tam gdzie jest to uzasadnione, także badanie przepuszczalności światła szyb w samochodach.