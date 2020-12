Most Południowy otwarty. Jeden z kierowców nie wytrzymał oczekiwania

Fragment Południowej Obwodnica Warszawy jest już otwarty. We wtorek przejechali nim pierwsi kierowcy. Na 15-kilometrowym odcinku znajdą się cztery węzły: Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska oraz nowy most. Do ukończenia pozostaje wciąż ursynowska część inwestycji.

Po godzinie 12 rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia fragmentu obwodnicy. Na moście Południowym pojawili się premier Mateusz Morawiecki oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - To ogromna radość, że możemy dzisiaj otworzyć część Południowej Obwodnicy Warszawy. Dzięki takiej wielkiej inwestycji - to koszt około czterech miliardów złotych - Warszawa staje się prawdziwą europejską stolicą pod względem nowoczesności, infrastruktury i zaawansowania połączeń komunikacyjnych - powiedział premier.

- Ta obwodnica, razem z odcinkiem, który oddamy za pół roku z najdłuższym, ponad dwukilometrowym tunelem, będzie obwodnicą, która będzie służyła nie tylko mieszkańcom. Ale to także to obwodnica, która przyciągnie przedsiębiorców. To droga, która zwiększa atrakcyjność inwestycyjną nie tylko samej Warszawy, ale przede wszystkim terenów wokół, bo ona połączy autostradę A2 od strony wschodniej ze stroną zachodnią miasta stołecznego, więc zwiększy perspektywy rozwojowe całego Mazowsza i nie tylko - zaznaczył.

Przypomniał też, że plany budowy POW pojawiły się pół wieku temu. - W 2017 roku prace ruszyły rzeczywiście z kopyta. Ogromne siły i środki zostały przeznaczone na realizację tego projektu - dodał.

Niecierpliwi kierowcy

Nieoficjalnie o tym, że południowa jezdnia POW może zostać otwarta już około godziny 10, mówiło się od rana. Od tej godziny przy wjeździe na nową trasę w rejonie Przyczółkowej gromadzili się już kierowcy. Jak relacjonuje nasz reporter Mateusz Szmelter, około południa zaczęli się niecierpliwić i trąbić. - Kierowca mercedesa wykorzystał moment, kiedy samochód służb odgradzający przejazd odjechał na bok. Powstała szczelina przy barierce tarasującej drogę. Mężczyzna próbował się w nią wbić, ale został powstrzymany przez policję. Wywiązała się z tego dyskusja, ale ostatecznie uległ i wycofał się - opisuje nasz reporter.

W tym tygodniu na Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelską trwały odbiory. Rzeczniczka GDDKiA informowała, że nowy odcinek POW uzyskał już pozytywne opinie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i straży pożarnej. Zapowiadała także, że celem GDDKiA jest oddanie do ruchu do końca tego roku tych dwóch odcinków: wawerskiego i wilanowskiego. - Jest to jednak uzależnione od zakończenia wszystkich odbiorów i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - zastrzegała.

W niedzielę na wawersko-wilanowskim odcinku POW był reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Droga na odcinku od węzła Przyczółkowa do węzła Lubelska wygląda na skończoną i niemal gotową do jazdy. W niektórych miejscach pracują jeszcze ekipy, które sprzątają albo kontrolują oznakowanie. Nadal stoją tu barierki uniemożliwiające przejazd trasą główną. Pojawiły się też duże drogowskazy - opisywał Węgrzynowicz.

"Będzie gotowa na wtorek"

Naszemu reporterowi udało się wtedy porozmawiać z jedną z pracujących na miejscu ekip. - Powiedzieli mi, że droga będzie gotowa na wtorek i tego dnia powinni tędy przejechać pierwsi kierowcy - relacjonował Węgrzynowicz. O tym, że POW zostanie udostępniona kierowcom najprawdopodobniej 22 grudnia pisała również "Gazeta Stołeczna".

Na 15-kilometrowy fragment Południowej Obwodnicy Warszawy składają się: węzeł Warszawa Wilanów, nowy most oraz kolejne węzły: Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska. Na tym ostatnim otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin - Warszawa, Warszawa - Lublin; Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki - Warszawa. Droga już dziś łączy się z trasą S17 w kierunku Lublina i przechodzi w A2 w kierunku wschodniej granicy.

Kolejne otwarcie w drugim kwartale 2021 roku

Jednocześnie na ursynowskim odcinku POW od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów trwają intensywne prace. - Zaawansowanie robót to około 89 procent. Zakładamy, że kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 roku - przekazała we wtorek Tarnowska.

Przypomniała, że kilka dni wcześniej w obrębie przecięcia z budowaną Południową Obwodnicą Warszawy zostały oddane do użytku dwie jezdnie Wału Miedzeszyńskiego. - W ramach prowadzonej przez GDDKiA budowy drogi ekspresowej S2, na skrzyżowaniu jej z drogą wojewódzką nr 801, czyli ulicą Wał Miedzeszyński, powstał węzeł drogowy noszący tę samą nazwę - podkreśliła.

- Realizacja POW wymagała przebudowy około 1400-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej. W miejscu dawnej jednojezdniowej ulicy powstała dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Kierowcy praktycznie od rozpoczęcia prac związanych z budową korzystali z tymczasowego objazdu przez Ogórkową - podała. - Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to około 4,6 miliarda złotych, z czego blisko 1,7 miliarda to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dodała.

Problematyczne otwarcie węzła Ursynów Wschód

We wrześniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że zamierza otworzyć dwa ursynowskie węzły: Ursynów Wschód oraz Ursynów Zachód, jeszcze zanim Astaldi dokończy tunel. Takie rozwiązanie oznaczałoby wpuszczenie potoku aut i ciężarówek do wnętrza dzielnicy. Te plany spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem stołecznego ratusza, a także ursynowskich radnych i burmistrza dzielnicy. Ostatecznie, po negocjacjach, GDDKiA zdecydowała się nie otwierać węzła Ursynów Wschód.

