Odtworzą nawierzchnię Górczewskiej, będą zmiany w ruchu

Wykonawca drugiej linii metra na Bemowie przygotowuje w najbliższych dniach układanie nowej nawierzchni na jezdniach Górczewskiej. W pierwszym etapie, od piątku, 15 października, od godz. 22 ruch w obu kierunkach, na odcinku od Konarskiego do pętli tramwajowej ruch będzie odbywał się po jezdni południowej. Wyjazd z osiedli za skrzyżowaniem z Powstańców Śląskich będzie możliwy do Powstańców Śląskich lub Pełczyńskiego. Będzie także możliwość wyjazdu - wyłącznie w prawo - na Górczewską z drogi wewnętrznej przy centrum handlowym w rejonie Klemensiewicza i pętli tramwajowej.

W piątkowy wieczór, wraz z północną jezdnią Górczewskiej, zamknięta zostanie północna część skrzyżowania z Konarskiego (od strony ulic Budy i Łagowskiej). Kierowcy nie będą tu mieli możliwości dojazdu do Górczewskiej. Nie będzie także możliwości przejazdu na wprost Konarskiego przez Górczewską. Objazd do tej części Konarskiego będzie możliwy od Bolkowskiej.

Prace przeniosą się na południową jezdnię

Skrzyżowanie z Konarskiego zostanie otwarte dla ruchu w niedzielę około 20. Organizacja ruchu w ciągu Górczewskiej zmieni się w kolejnych dniach. Najpierw w poniedziałek, o godz. 13 otwarta dla ruchu zostanie jezdnia północna Górczewskiej pomiędzy wjazdami do centrum handlowego. Tak jak do tej pory, będą się nią mogły poruszać pojazdy komunikacji i służb miejskich, pojazdy z identyfikatorem MW, oznaczone kartą parkingową lub kartą kombatanta oraz pojazdy budowy II linii metra. Z ruchu nadal będzie wyłączony odcinek od wjazdu pod wiadukt do Białowiejskiej. Dojazd do ulic Białowiejskiej, Szańcowej i Przanowskiego będzie możliwy jezdnią południową Górczewskiej i łącznikiem do Krępowickiego. Piesi będą mogli poruszać się po obu stronach Górczewskiej. Na niektórych odcinkach będą szli przez plac budowy lub po wygrodzonej w tym celu jezdni.