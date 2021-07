Policja zajmuje się MJN. Grozi im kara: "trzy razy więcej niż wynosi maksymalny mandat za przekroczenie prędkości"

- Dziś spotykamy się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nieprzypadkowo - 19 listopada 2019 roku w swoim expose Mateusz Morawiecki zapowiedział, że bezpieczeństwo drogowe będzie priorytetem dla jego rządu. Mijają blisko dwa lata i chociaż rząd faktycznie wprowadził niektóre rozwiązania z tych, które postulowaliśmy w naszej kampanii "Chodzi o życie", czyli pierwszeństwo pieszych przed przejściami i wyrównanie limitu prędkości w terenie zabudowanym do 50 kilometrów na godzinę w dzień i w nocy, to jednak bilans ofiar wciąż jest tragiczny - mówiła rzeczniczka Miasto Jest Nasze Marta Marczak.

Aktywiści żądają, aby rząd Mateusza Morawieckiego jak najszybciej zwaloryzował kwotę mandatów drogowych, zapewnił prawdziwą egzekucję przepisów i zwiększył udział towarzystw ubezpieczeniowych. Chodzi o pomysł profesora Zbigniewa Religi z 2006 roku, by 12 procent obowiązkowej składki OC było przekazywane do NFZ; zdaniem MJN byłoby to silnym bodźcem dla towarzystw ubezpieczeniowych, by wymagały od swoich klientów bezpiecznej jazdy.