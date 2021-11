Do końca roku mają powstać światła na przejściu przy placu Bankowym

Drogowcy podpisali umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Marszałkowską, na skraju placu Bankowego. Przetarg wygrała firma Podkowa, która przeprowadzi prace za 837 tysięcy złotych. Inwestycja ma być gotowa jeszcze przed końcem roku.

Przejście przez Marszałkowską przy Senatorskiej należy do najniebezpieczniejszych w stolicy. Jest jedyną zebrą bez sygnalizacji na blisko trzykilometrowym odcinku od placu Konstytucji do Bankowego. Piesi muszą tu pokonać tory tramwajowe i sześć pasów z wysepką pośrodku. W 2017 roku drogowcy zmienili to miejsce w tak zwane przejście aktywne. Pieszy, zbliżający się do przejścia, uruchamia pulsujące, pomarańczowe światło i diody w asfalcie. Miało to poprawić sytuację, ale system nie był jednak niezawodny.

Podczas przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych osiągnęło bardzo niską ocenę. Audytorzy zarekomendowali budowę w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Pod koniec września Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg, do którego zgłosiły się dwie stołeczne firmy Podkowa i Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "Mosty". Obydwie firmy wyceniły koszt robót poniżej zarezerwowanej na tę inwestycję kwoty ponad 1,1 miliona złotych. Podkowa wyceniła ofertę na 837 tysięcy złotych, a "Mosty" na 976 tysięcy złotych.

"Choć obie oferty były korzystne, w toku analizowania lepszą okazała się ta złożona przez Podkowę. I właśnie z tą firmą związaliśmy się umową" - przekazał ZDM.

Będą światła na przejściu dla pieszych przez ulicę Marszałkowską w rejonie ulicy Senatorskiej ZDM

Sygnalizacja z automatyczną detekcją pieszych i pojazdów

Wykonawca wybuduje światła na przejściu przez obie jezdnie oraz przez torowisko tramwajowe. Sygnalizacja będzie wyposażona w automatyczną detekcję pieszych i pojazdów.

Ponadto poszerzony zostanie chodnik od strony ulicy Elektoralnej i placu Bankowego. "Różnica wysokości pod budynkiem byłego Hotelu Saskiego sprawia, że większość chodnika znajduje się na podwyższeniu, do którego prowadzą schody. Dla osób o ograniczonej mobilności do dyspozycji jest jedynie wąski pas chodnika przy samej krawędzi jezdni i on właśnie zostanie poszerzony" - wyjaśnił ZDM.

Same zebry zostaną nieco przesunięte, aby piesi po zachodniej stronie mieli więcej miejsca. Obok nich wytyczony zostanie przejazd rowerowy, który zostanie potem połączony z infrastrukturą rowerową planowaną w ramach przebudowy ulicy Marszałkowskiej na odcinku od placu Bankowego do Królewskiej. Układ pasów ruchu Marszałkowskiej w kierunku południowym przyjmie kształt pasujący do planowanych zmian na tym odcinku ulicy.

Wybrany wykonawca ma 45 dni na realizację inwestycji od dnia podpisania umowy. "Oznacza to, że przejście dla pieszych przez ul. Marszałkowską przy pl. Bankowym sygnalizację świetlną zyska jeszcze w tym roku" - podsumował ZDM

Wkrótce rusza budowa świateł na przejściu przy placu Bankowym ZDM

Autor:kk/r

Źródło: PAP