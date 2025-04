Marsze, biegi, uroczystości. Podczas majówki sporo utrudnień na drogach

Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie Źródło: TVN24

Na Stadionie Narodowym piłkarze będą walczyli o Puchar Polski, a na ulicach rywalizowali biegacze i chodziarze. Na placach Zamkowym i Konstytucji zaplanowano uroczystości państwowe. W związku z wydarzeniami od 1 do 4 maja należy spodziewać się utrudnień w ruchu i parkowaniu.

Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci, którzy zdecydują o zamknięciu dla ruchu wybranych ulic. Autobusy i tramwaje pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Na czwartek, 1 maja, zaplanowano kilka zgromadzeń publicznych połączonych z przemarszami. Dzień później na placu Zamkowym odbędą się uroczystości państwowe z okazji Dnia Flagi. Sobotnie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja również zaplanowano na placu Zamkowym, ale też na placu Piłsudskiego. W niedzielę na placu Piłsudskiego będą świętowali strażacy. W związku z tymi uroczystościami wprowadzone zostaną zmiany w ruchu, a także ograniczenia w parkowaniu. W czasie przemarszów i defilad policjanci dodatkowo będą wstrzymywali ruch na ulicach.

Zgromadzenia z okazji 1 maja

W czwartek 1 maja o godzinie 11.00 rozpocznie się zgromadzenie publiczne na rondzie de Gaulle’a, połączone z przemarszem na trasie: Nowy Świat, Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska - na plac Grzybowski. Zgromadzenie zgłoszone jest do godz. 15.00.

O godzinie 12.15 zaplanowane jest także zgromadzenie publiczne przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ulicy Matejki a następnie przemarsz na trasie: Matejki, Aleje Ujazdowskie, Piękna, Marszałkowska, Wilcza przed budynek przy Wilczej 30. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 15.00.

"Przy zablokowanym przejeździe Alejami Ujazdowskimi na odcinku Matejki-Piękna oraz ulicą Piękną, trasami objazdowymi skierowane zostaną autobusy linii 100, 107, 116, 118, 159, 166, 180 oraz 503 " - przekazał ZTM.

Natomiast w przypadku nieprzejezdnej ulicy Pięknej oraz zablokowanej Marszałkowskiej na odcinku Plac Konstytucji-Wilcza zmienione zostaną trasy autobusów linii 100, 107, 118, 159, 520 i 525 .

Święto flagi mecz na Narodowym

W piątek 2 maja o godzinie 16.00 piłkarze Legii Warszawa i Pogoni Szczecin rozpoczną spotkanie, którego stawką jest Puchar Polski. Przed meczem wjazd na obszar Saskiej Kępy zostanie ograniczony. Dodatkowo o godzinie 12.30 planowany jest przemarsz kibiców sprzed stadionu przy ulicy Łazienkowskiej 3 na Pragę.

"Policjanci będą decydowali o zamknięciu ruchu na ulicach, którymi przejdą kibice. Na Narodowy najsprawniej dowiezie komunikacja miejska" - poinformował ZTM. Po meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy, tramwaje i składy metra.

Ograniczenia w ruchu podczas meczu Źródło: UM Warszawa

Również w piątek na placu Zamkowym i Zamku Królewskim odbędą się uroczystości państwowe z okazji Święta Flagi. W godzinach 10.00-12.00 wjazd na placu Zamkowym i przyległy "dziedziniec trójkątny" zostanie zamknięty. Od godziny 9.00 do końca uroczystości w sobotę, 3 maja, nie będzie można parkować na ulicy Podwale, od Senatorskiej do Kapitulnej.

Bieg Konstytucji i uroczystości państwowe

W sobotę 3 maja wystartuje 33. Bieg Konstytucji. Zawodnicy będą biegli w Alejach Jerozolimskich i na Marszałkowskiej. Na czas zawodów, od godziny 10.30 do 13.00, ulice na trasie biegaczy zostaną zamknięte dla ruchu.

"Najdłużej kierowcy nie przejadą przez plac Trzech Krzyży, gdzie stanie miasteczko biegowe. Plac będzie zamknięty w sobotę od godziny 3.00 do 15.00. Wzdłuż trasy biegu nie będzie można parkować" - zaznaczył ZTM.

Utrudnienia w ruchu podczas Biegu Konstytucji Źródło: UM Warszawa

Również w sobotę odbędą się centralne uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym oraz placu Piłsudskiego. Przez całą sobotę nie będzie można parkować na ulicach: Jezuickiej, Kanonii, Świętojańskiej, Piwnej i Królewskiej po stronie Ogrodu Saskiego, a w sobotę i niedzielę, 3 i 4 maja również na parkingu przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Pozostawione samochody mogą być odholowywane. W czasie przemarszów wojskowej asysty honorowej, kompanii reprezentacyjnej i orkiestry, w godzinach 8-14 ruch będzie czasowo wstrzymywany na ulicach: Dziekaniej, Kanonii, Królewskiej wzdłuż Ogrodu Saskiego, Jezuickiej, Piekarskiej, Podwale od Senatorskiej do Kapitulnej, Senatorskiej od Miodowej do Podwale, Świętojańskiej, Zapiecek i placu Zamkowym.

Od godziny 12.00 do 12.30 zamknięty dla ruchu zostanie również plac Piłsudskiego.

Z kolei o godzinie 13.00 rozpocznie się parada w ramach V Rajdu Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy wyruszą z plaży Romantycznej ulicami: Rychnowską, Wał Miedzeszyński, Trasą Siekierkowską, Wisłostradą do alei Armii Krajowej, Maczka, Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich do Autodromu Bemowo. Przejazd może potrwać do godziny 15.00.

Ponadto godzinie 12.00 rozpocznie się zgromadzenie publiczne przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Organizatorzy zaplanowali przemarsz ulicami: Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Wydarzenie zakończy się o godzinie 16.30.

Natomiast godzinie 14 wyruszy przemarsz z placu Konstytucji ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego na plac Bankowy. Organizatorzy zaplanowali koniec wydarzenia o godzinie 16.

Wyścig chodziarzy i święto strażaków

W niedzielę 4 maja w godzinach 5.00-20.00 ulica Świętokrzyska, od Kopernika do Marszałkowskiej, zostanie zamknięta dla chodziarzy startujących w zawodach Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup.

W czasie zawodów ulicą Tamka "pod górę" będą mogli podjechać wyłącznie dojeżdżający do szpitala dziecięcego oraz ulicy Kopernika. Parking pod placem Powstańców Warszawy cały czas pozostanie otwarty. Natomiast w czasie zamknięcia Świętokrzyskiej kierowcy wyjątkowo dojadą do niego od ulicy Brokla.

Utrudnienia w ruchu podczas Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup 2025 Źródło: UM Warszawa

W niedzielę swoje święto mają też strażacy. Obchody rozpoczną się na Pradze Północ. Tam, w godzinach 7.00-7.30, została zaplanowana pielgrzymka ze strażnicy przy Marcinkowskiego 2 ulicami: Jagiellońską, Kłopotowskiego, Sierakowskiego i Floriańską do katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Centralne Obchody Dnia Strażaka i Promocja Oficerów Państwowej Straży Pożarnej odbędą się na placu Piłsudskiego. Przed ich rozpoczęciem, a także po ich zakończeniu strażackie pododdziały uroczyście przemaszerują z placu Teatralnego. W godzinach 10.20-10.40 nie będzie można przejechać ulicą Wierzbową, a w godzinach 12.45-13.15 ulicami Focha i Moliera.