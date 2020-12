Jedni stoją w korku, inni łamią przepisy. Chaos na węźle POW z Puławską

I właśnie tu pojawił się problem - światła do skrętu w prawo ustawione zostały tak, że zielone zapalało się tylko na kilka sekund. Film z tego miejsca pojawił się w poniedziałek wieczorem na Facebooku i wywołał zrozumiałe poruszenie wśród mieszkańców Ursynowa, którzy tą trasą wracają do domów.

We wtorek na miejsce pojechał nasz reporter Mateusz Szmelter. I potwierdził, że na zjeździe w stronę centrum zielone światło pali się krótko i chaotycznie. - Czasem trwa kilkanaście sekund, najdłużej naliczyłem 15, a czasem tylko 3. Ale korek nie jest zbyt duży, to tylko kilka samochodów. Czas oczekiwania jest jednak dość długi, światła działają zastanawiająco i mogą irytować kierowców - stwierdził Szmelter.

Zdublowana relacja

Szmelter zwrócił też uwagę na inny problem. Mimo otwarcia zawrotki, kierowcy jadący w stronę centrum, nie muszą z niej korzystać. Nadal mogą zjechać z POW przed Puławską i - na światłach - skręcić w lewo. Stoją na nich razem z tymi, którzy zjeżdżają z POW w stronę Piaseczna. - Kiedy zapala się zielone światło dla kierowców skręcających w lewo, dla tych, którzy chcą skręcić na Piaseczno, pali się czerwone. Światło zmienia się dopiero po około 20 sekundach jazdy tych skręcających w lewo. To dziwne, ponieważ mogliby oni jechać równocześnie z kierowcami skręcającymi w prawo. Nie ma tam żadnej kolizji w ruchu - mówił we wtorek Mateusz Szmelter.

Kierowcy łamią przepisy

To nie jedyny problem, jaki w tym miejscu zobaczyli nasi reporterzy. W środę na miejscu był Lech Marcinczak, który przyglądał się kolejce do skrętu w stronę Piaseczna. Przed czerwcową zmianą organizacji ruchu, kierowcy mieli tu aż cztery pasy do skrętu w prawo. Teraz zostały tylko dwa. Pozostałe służą do skrętu w lewo, a środkowy do jazdy w lewo i na wprost (co na razie i tak nie jest możliwe).