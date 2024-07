"Specjalnie zatrzymał się w stolicy, by nocą bazgrać po ścianach"

Miał krótkie spodnie, głowę owiniętą chustą i puszki ze sprejem. Mieszkaniec Woli zauważył go, gdy malował po ścianie w pobliżu wejścia do stacji metra. 43-letni graficiarz został przyłapany na gorącym uczynku.

"Malowanie graffiti to raczej domena młodzieży. Niektórzy ludzie, mimo upływu lat, nie dorastają. Przykładem tego jest pewien 43-letni mieszkaniec Jaworzna, który specjalnie zatrzymał się w stolicy, by nocą 29 czerwca bazgrać po ścianach" - informują w komunikacie strażnicy miejscy.

"Zapytany, po co to robi, wyjaśnił, że wracając z Gdańska zatrzymał się w Warszawie, by 'zostawić po sobie ślad w stolicy', a nazajutrz wraca do siebie. Musiał jednak zweryfikować te plany, ponieważ został zatrzymany przez wezwany na miejsce patrol policji" - czytamy dalej w komunikacie.