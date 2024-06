Z redakcją Kontaktu 24 skontaktował się Mateusz z Warszawy , który w poniedziałek, w godzinach porannych był świadkiem niebezpiecznej sytuacji w alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Według naszego czytelnika, doszło do "wypięcia się koła pojazdu", co stworzyło zagrożenie dla uczestników ruchu.

- Do zdarzenia doszło po godzinie szóstej rano. Jechałem do pracy, gdy nagle spostrzegłem mijające mnie na drodze koło. Chwilę później zauważyłem zwalniające na pasie obok auto i to, że brakuje mu koła. Koło musiało mu się odpiąć w czasie ruchu, co jest bardzo niebezpieczną awarią - zauważył pan Mateusz.