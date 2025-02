Posłuchaj Wstrzymaj Drogowcy zapowiadają więcej zieleni na kilku ulicach Źródło: ZDM

Od soboty drogowcy rozpoczynają fotografowanie i skanowanie ulic. Na ich bazie powstanie trójwymiarowy model warszawskich dróg. Pozwoli to urzędnikom na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów bez wychodzenia zza biurka oraz identyfikację wszystkich obiektów, w tym znaków drogowych i reklam.

Od soboty, 8 lutego, na stołecznych drogach będzie można spotkać samochód z kamerami i skanerem na dachu. W ciągu kilku następnych tygodni sfotografuje on i zeskanuje 800 kilometrów podlegających ZDM ulic i przyległego do nich terenu do 21 metrów od krawędzi jezdni.

Ortofotomapa i trójwymiarowy model drogi

- Za pomocą tych zdjęć i skanów stworzymy ortofotomapę i trójwymiarowy model drogi – własny i zdecydowanie bardziej precyzyjny odpowiednik Street View. To pionierskie rozwiązanie nie tylko na naszym rodzimym podwórku, ale prawdopodobnie również w Europie - przekazał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Wyjaśnił też, czym warszawski model będzie się różnił od Street View od Google, które pozwala rozejrzeć się po terenie z poziomu drogi.

- Przede wszystkim Street View to zwykłe zdjęcia sferyczne o standardowej jakości. Często też zdjęcia poszczególnych dróg nie są aktualne. Różne są też przerwy między jednym a drugim zdjęciem, które są wykorzystywane przy tworzeniu ciągłego obrazu. Przez to nie zawsze mamy możliwość ustawienia się dokładnie tam, gdzie byśmy chcieli - zaznaczył Dybalski.

Z kolei zdjęcia na potrzeby przygotowywanej przez drogowców ortofotomapy zostaną wykonane w rozdzielczości umożliwiającej odczytanie z odległości 15 metrów napisów z czcionki o wysokości pięć centymetrów. Całe 800 kilometrów dróg zostanie sfotografowane w określonym czasie.

- Dzięki temu będziemy mieli aktualny obraz dla wszystkich ulic. Z kolei odległość między wykonaniem kolejnych zdjęć nie przekroczy pięciu metrów. Ponadto każde zdjęcie będzie musiało być skojarzone ze współrzędnymi geograficznymi z dokładnością do 10 centymetrów - wyjaśnił rzecznik ZDM.

Algorytm rozpozna obiekty na drogach

Drogi zostaną też zeskanowane w trzech wymiarach, co pozwoli utworzyć tzw. chmury punktów. Dzięki nim zostaną dokładne odwzorowanie nie tylko ulice i pas drogowy, ale także wszystkich zeskanowanych obiektów z dokładnością do dwa centymetry.

Specjalny algorytm rozpozna obiekty - znaki drogowe i oznakowanie poziome, słupy, sygnalizatory, skrzynki techniczne, ale też reklamy i inne obiekty umieszczone na drodze.

Wykryte obiekty będą dodatkowo podświetlone, a po kliknięciu w nie wyświetlą się szczegółowe dane na ich temat. Każdy z tych obiektów będzie odpowiednio opisany – algorytm rozpozna np. treść znaku drogowego.

- Stąd już prosta droga do kontroli, które reklamy funkcjonują bez zezwolenia. Taki model znacznie ułatwia również projektowanie, skracając czas potrzebny do zinwentaryzowania stanu obecnego. Model umożliwi również szybką weryfikację przekroju drogi, w tym wysokości krawężnika, spadku i kierunku odpływu wody czy nierówności w nawierzchni - zaznaczył Dybalski.

Przekazał, że skanowanie warszawskich dróg potrwa do marca. Jego efektem będzie ortofotomapa. Przygotuje ją wybrane w przetargu polsko-holenderskie konsorcjum składające się z warszawskiej spółki Smart Factor oraz firmy Cyclomedia, którego oferta wyniosła 1,2 miliona złotych.