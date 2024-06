Zamknęli chodnik. Piesi chodzą pasem rowerowym pod prąd

Na problem zwrócił uwagę Warszawski Alarm Smogowy. Aktywiści zganili drogowców za organizację ruchu, która nie uwzględnia potrzeb pieszych. Jak zauważyli mieszkańcy nie chcą tracić pięciu minut "na obchodzenie całego skrzyżowania dookoła". "Wszyscy idą jezdnią i pasem rowerowym, co zajmuje kilkanaście sekund. Przy tej paraorganizacji ruchu okaleczenie pieszego lub rowerzysty przez rozpędzony samochód to tylko kwestia czasu" - zauważyli.

Piesi na pasie rowerowym

- Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi właściwie co chwilę. Mniej więcej do trzeci pieszy nie przechodzi zgodnie z przepisami na drugą stronę Świętokrzyskiej, tylko rusza pasem rowerowym. To bardzo niebezpieczne. Dochodzi do sytuacji, w których rowerzysta mija o centymetry pieszego, a czasem musi zjechać na jezdnię, żeby do wyminąć. W dodatku budowa generuje duży hałas, rowerzysta może nie usłyszeć auta, które jedzie za nim - relacjonował Olek Klekocki z tvnwarszawa.pl. Reporter widział także sytuacje, w których pasem rowerowym szli rodzice z małymi dziećmi.