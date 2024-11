Kończą się roboty drogowe w alei Waszyngtona i na ulicy Głębockiej. W najbliższych dniach ułożona zostanie tam nowa nawierzchnia. Podobnie jak w alei Krakowskiej, gdzie prace podzielono na trzy etapy. Początek pierwszego w piątek, 15 listopada. Kierowcy i komunikacja miejska pojadą objazdami.

To już ostatni etap remontu torowiska w alei Waszyngtona. Na koniec tramwajarze odtworzą nawierzchnię jezdni. Najpierw w nocy ze środy na czwartek, z 13 na 14 listopada, zamkną jezdnię w stronę Grochowa. Kierowcy pojadą sąsiednią - po jednym pasie w każdym kierunku. W piątek roboty przeniosą się na drugą nitkę - w stronę centrum.

Aleja Waszyngtona - utrudnienia Infoulice Warszawa

Prace na Głębockiej. Zmiany i utrudnienia

Kończą się też prace na ulicy Głębockiej, gdzie powstaje buspas. W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na odcinku od wjazdu do centrum handlowego do Trasy Toruńskiej. Prace rozpoczną się w piątek, 15 listopada, o godzinie 21 i potrwają do poniedziałku, 18 listopada, do godziny 5.

Objazd poprowadzi Trasą Toruńską oraz ulicami Łabiszyńską i Kondratowicza lub Młodzieńczą, Radzymińską i Trasą Toruńską. Trasy zmienią autobusy linii: 112, 120, 126, 160, 212, 240, 256 i 527 i nocne N11.

Pasażerowie podróżujący metrem przesiądą się do autobusów: 120, 240, 256, 527 i N11 przy stacji metra Bródno, a nie – jak zwykle – na stacji metra Kondratowicza. Z Metra Bródno do Centrum Handlowego Targówek, Parku Handlowego Targówek i Centrum Handlowego Marki pasażerowie dojadą autobusami linii zastępczej Z11. Do CH Targówek będzie można także dojechać autobusami: 126, 160 i 212 do przystanku przy skrzyżowaniu ulicy św. Wincentego i Malborskiej.

Głębocka - objazd zamkniętego odcinka Infoulice Warszawa

Nowy asfalt alei Krakowskiej do centrum w trzech etapach

Drogowcy wymienią również nawierzchnię alei Krakowskiej. Prace podzielili na trzy etapy. W pierwszym całkowicie zamkną jezdnię w kierunku Ochoty, od ulicy Komitetu Obrony Robotników do ulicy Hynka. Prace w tym miejscu rozpoczną się w piątek, 15 listopada, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 18 listopada, do godziny 4.

Aleja Krakowska - objazd zamkniętego odcinka- etap pierwszy Infoulice Warszawa

Następnie od poniedziałku, 18 listopada, od godziny 22 do środy, 20 listopada, do godziny 22 robotnicy zajmą prawy i środkowy pas od ulicy Malowniczej do KOR. Lewy pas pozostanie przejezdny. W tym etapie ulica KOR nie będzie miała połączenia z remontowaną jezdnią.

Aleja Krakowska - etap drugi Infoulice Warszawa

Ostatni etap robót rozpocznie się w środę, 20 listopada, o godzinie 22 i skończy w sobotę, 23 listopada, o godzinie 4. Prace będą prowadzone na lewym i środkowym pasie alei Krakowskiej od Malowniczej do KOR.

Aleja Krakowska - etap trzeci Infoulice Warszawa

Podczas prac objazdy poprowadzą: Mineralną, Muszkieterów, Leonidasa, Orzechową i Łopuszańską oraz Hynka i Żwirki i Wigury. W pierwszym etapie trasę zmieni linia 141. Będzie kursowała ulicami KOR oraz Żwirki i Wigury. Od poniedziałku do soboty swoje trasy zmienią autobusy linii 141, 154 i 317.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl