Krok do przetargu na północno-wschodnią część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej Źródło: GDDKiA

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał Program Inwestycji na przeprowadzenie prac przygotowawczych dla północno-wschodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – podała GDDKiA, informując, że to otwiera drogę do ogłoszenia przetargu.

"Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, podpisał Program Inwestycji na przeprowadzenie prac przygotowawczych dla pozostałej, północno-wschodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Oznacza to, że mamy przyznane finansowanie i możemy rozpocząć przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu" – poinformowała Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie.

GDDKiA podała, że przed ogłoszeniem postępowania na prace przygotowawcze planuje zebrać wstępne stanowiska przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru objętego pracami projektowymi. Dyrekcja zapowiedziała, że zebrane informacje zostaną poddane analizie i "w miarę możliwości" zostaną uwzględnione w założeniach do przetargu.

Będzie się łączyć z S7 na północ i południe od stolicy

"Następnie ogłosimy postępowanie na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Zadaniem projektanta będzie przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, w tym poprowadzenia jej w śladzie istniejącej drogi krajowej. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich inwestycji. Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym" – podała GDDKiA.

Zgodnie z komunikatem, północno-wschodnia obwodnicy Warszawy będzie się łączyć z S7 na północ i południe od stolicy. Urząd poinformował, że ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze planowane jest jeszcze w tym roku.

"Kontynuujemy prace związane z wariantowym poprowadzeniem dwóch fragmentów zachodniej części OAW. Prace te obejmują opracowanie STEŚ dla odcinka od drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy, przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w rejonie Nacpolska i dalej do autostrady A2 i drogi ekspresowej S8, a następnie do drogi ekspresowej S7 na południe od Warszawy" – podała GDDKiA w komunikacie.

Cztery warianty

Dyrekcja podkreśliła, że obecnie rozważane są cztery warianty przebiegu obwodnicy. Jeden zakłada poprowadzenie trasy z wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej nr 50, a trzy pozostałe warianty zakładają przeprowadzenie obwodnicy nowym śladem.

"Po otrzymaniu wnioskowanych informacji projektant uszczegółowi rozwiązania, celem przygotowania jednolitych, dla wszystkich czterech wariantów, materiałów do opiniowania przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo w ramach akcji informacyjnej" – wyjaśniła GDDKiA.

Według komunikatu, opinie na temat proponowanych wariantów będą zbierane w II połowie 2025 r. GDDKiA zamierza także zorganizować spotkania z zainteresowanymi inwestycjami i mają się odbywać w każdej gminie, przez która ma przebiegać trasa.

"Po zakończeniu wszystkich ww. opisanych działań, przeanalizowaniu opinii i postulatów, te które będą możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej. Finalnie wykonana zostanie analiza wielokryterialna w oparciu o kryteria społeczne, środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne. Jej wyniki pozwolą na wybór najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi, który zostanie wskazany jako wariant preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji drogowej. Wniosek do RDOŚ w Warszawie planujemy złożyć w II połowie 2026 r." – poinformowała GDDKiA.

Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

