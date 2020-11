Taksówkarze znowu wyjadą na ulice Warszawy. "Walczymy o obronę naszych miejsc pracy"

We wtorek na stronie protesttaksowkarzy.pl stworzonej przez Ogólnopolskie Porozumienie Taxi pojawiła się zapowiedź środowej manifestacji. Uczestnicy mają zebrać się o godzinie 11 na błoniach Stadionu Narodowego. Tam zostaną przekazane im szczegóły dotyczące trasy przejazdu. Póki co, pewne jest to, że taksówkarze planują jechać przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich.