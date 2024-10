W mieszkaniu miał arsenał. Wpadł, bo groził sąsiadom z Ukrainy

Rewolwery, karabinki, pałki teleskopowe, gaz...

"W trakcie interwencji policjanci ustalili, że 51-letni mężczyzna groził swojej sąsiadce i jej partnerowi i wyzywał ich, w dodatku miał przy sobie przedmiot przypominający broń. Policjanci podjęli natychmiastowe czynności by go zatrzymać. Żeby dostać się do jego mieszkania do działań zaangażowano strażaków i policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji" - poinformowała w komunikacie komisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.