Czterolatek wypadł z bloku na Targówku

Zgłoszenie z ulicy św. Wincentego dotarło do policji chwilę przed godziną 18. - Czteroletnie dziecko wypadło z okna na drugim piętrze. W mieszkaniu była jego mama, która pojechała z dzieckiem na badania do Szpitala Dziecięcego przy Niekłańskiej - informuje Irmina Sulich z komendy rejonowej obejmującej rejon Targówka, Białołęki i Pragi Północ.

"Czekamy na drugiego opiekuna"

O stan chłopca zapytaliśmy rzecznika Szpitala Dziecięcego przy Niekłańskiej Mariusza Mazurka. W rozmowie z tvnwarszawa.pl, określił go jako "dobry". - Chłopiec przeszedł przez izbę covidową i czeka na hospitalizację. W międzyczasie pojawiła się też mama dziecka, która ma gorączkę, dlatego nie mogła zostać wpuszczona do szpitala. Czekamy na pojawienie się drugiego opiekuna - zaznacza Mariusz Mazurek.

- Zgodnie z wytycznymi, każdego pacjenta traktujemy jako potencjalnie podejrzanego o zakażenie koronawirusem. Każdy, kto u nas się pojawia, w momencie przyjęcia na oddział jest "wymazywany" - opisuje Mazur. Jak precyzuje, taki pacjent do momentu otrzymania wyniku przebywa w izolatce lub obszarze izolacyjnym. Te same procedury są stosowane wobec opiekunów towarzyszących przyjmowanym do szpitala dzieciom.