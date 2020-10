Akcja stołecznych antynarkotykowców. Weszli do kilkudziesięciu miejsc, zatrzymali kilkanaście osób

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak, funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową na trop grupy przestępczej zajmującej się m.in. wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu oraz przemytem znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych wpadli ponad rok temu.

- Pomimo zatrzymania w grudniu ubiegłego roku 13 osób działających w jej szeregach, funkcjonariusze nadal intensywnie pracowali nad sprawą, zbierając materiał operacyjny i procesowy, który wskazywał na to, że mają do czynienia z przestępczością narkotykową na szeroką skalę – poinformował rzecznik.

Weszli równocześnie do kilkudziesięciu miejsc

Jak dodał, była to żmudna praca operacyjna stołecznych "antynarkotykowców": wytypowali kolejnych podejrzanych oraz miejsca, gdzie mogą być przechowywane narkotyki. Do pracy zaangażowani zostali także policjanci z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego w Warszawie.

Ośmiu aresztowanych, dwóch z dozorem

Zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji, gdzie wykonano z nimi czynności procesowe. Mężczyźni mają od 20 do 45 lat.

- Wszyscy usłyszeli zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - dotyczą one głównie przemytu, posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich obrotu. Wobec ośmiu mężczyzn sąd zastosował tymczasowy areszt, a dwóch zostało objętych policyjnym dozorem. Za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności – wskazał Marczak.

Jednocześnie przypomniał, że to już kolejne osoby, które na swoim koncie mają obrót narkotykami na dużą skalę zatrzymane przez stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową w ostatnim czasie. Jak wyliczył, łącznie w związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 27 osób, które są podejrzewane o udział w grupie przestępczej zajmującej się m.in. rozprowadzaniem narkotyków na terenie województwa mazowieckiego. - Z ustaleń śledczych wynika, że osoby te na przestrzeni ostatnich lat mogły wprowadzić do obrotu co najmniej 240 kilogramów narkotyków – wyliczał policjant.