Aktywista Jan Śpiewak złożył do Rady Warszawy projekt uchwały obywatelskiej w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą. Zakaz miałaby obowiązywać w całym mieście w godzinach 22-6. Pod projektem uchwały podpisało się 700 osób.

Przed czwartkową sesją Jan Śpiewak podkreślił, że jeśli chodzi o spożycie alkoholu w Polsce sytuacja jest tragiczna. - Pijemy 40 procent więcej niż piliśmy w latach 90. A sama Warszawa pije jeszcze więcej niż cała Polska. W Warszawie jest sześć tysięcy punktów sprzedaży alkoholu, to oznacza niemal jeden punkt na 300 mieszkańców - powiedział.

Zaznaczył, że największe zagęszczenie tych punktów jest w centrum stolicy. - Wiąże się to z wielką ilością problemów dla mieszkańców - zakłócaniem ciszy nocnej, burdami, czy przemocą - dodał.

Zaapelował do prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy, aby projekt uchwały został przyjęty.

Mieszkańcy Śródmieścia mają dość pijanych

- Osobiście, jako radny ze Śródmieścia, jestem za nocną ciszą alkoholową na terenie dzielnicy, dlatego, że wszystkie osoby, które chcą kupić alkohol, na przykład na imprezę domową, zdążą go kupić wcześniej. Chodzi o to, żeby powstrzymać kupno alkoholu przez osoby nietrzeźwe, co i tak jest zabronione prawem ustanowionym przez parlament - dodał.