Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces Dawida Mirkowskiego Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Krakowskie Przedmieście, jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Warszawy, w samym centrum. Jest weekend, po 3 nad ranem z 7 na 8 maja 2022 roku. W powietrzu czuć już wiosnę, jest dosyć ciepło. Traktem Królewskim, który w sezonie jest deptakiem, przemieszcza się sporo osób - głównie młodych, szukających rozrywki.