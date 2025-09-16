Na ciele Macieja było sześć ran kłutych. 29-letni mężczyzna zginął w bramie na Nowym Świecie, bo - jak ustaliła prokuratura - miał wstawić się za swoimi koleżankami, które były zaczepiane przez trzech mężczyzn. W Sądzie Okręgowym Warszawa Wola toczy się proces podejrzanego o zadanie śmiertelnych ciosów. We wtorek na sali rozpraw zeznania złożyło dwoje świadków. Artykuł dostępny w subskrypcji
Krakowskie Przedmieście, jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Warszawy, w samym centrum. Jest weekend, po 3 nad ranem z 7 na 8 maja 2022 roku. W powietrzu czuć już wiosnę, jest dosyć ciepło. Traktem Królewskim, który w sezonie jest deptakiem, przemieszcza się sporo osób - głównie młodych, szukających rozrywki.