Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zabójstwo premiera i jego żony. 197 stron uzasadnienie uniewinnienia

Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Prokurator Katarzyna Płończyk o zabójstwie Jaroszewiczów
Źródło: TVN24
Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o pisemnym uzasadnieniu wyroku w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. W listopadzie zeszłego roku wszyscy trzej oskarżeni w tej sprawie zostali uniewinnieni. Uzasadnienie umożliwia ewentualną apelację.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa ds. karnych warszawskiego sądu okręgowego sędzia Anna Ptaszek, pisemne uzasadnienie w systemie sądowym opublikowano 14 sierpnia. - Liczy 197 stron. Będzie ono teraz doręczane stronom. Z uwagi na treść orzeczenia należy się zapewne spodziewać refleksji co do tego uzasadnienia po stronie prokuratora - powiedziała sędzia Ptaszek.

- Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w tej sprawie wraz z pisemnym uzasadnieniem wpłynął do prokuratury w poniedziałek. Od dziś prokuratorzy mają więc, zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, 14 dni na skierowanie apelacji od tego wyroku. Obecnie prokuratorzy zapoznają się więc z tym pisemnym uzasadnieniem wyroku - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jedna z najbardziej bulwersujących zbrodni lat 90.

W sprawie oskarżali krakowscy prokuratorzy Katarzyna Płończyk i Tomasz Boduch - aktualnie delegowani do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego wszystkich trzech oskarżonych byłych członków tzw. gangu karateków trudniącego się rabunkami w latach 90., prokuratorzy, wypowiadając się dla dziennikarzy, zapowiadali wtedy złożenie apelacji.

Sprawa, która ciągle nie doczekała się rozwiązania, dotyczy jednej z najbardziej bulwersujących zbrodni początku lat 90. Piotr Jaroszewicz - premier PRL w latach 1970-1980 - został zamordowany wraz z żoną Alicją Solską-Jaroszewicz w ich domu w warszawskim Aninie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Byłemu premierowi bandyci zacisnęli na szyi rzemienną pętlę, przedtem go maltretowali. Jego żona zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości ze sztucera męża.

Warszawski sąd 22 listopada zeszłego roku, uniewinniając oskarżonych, wskazywał na liczne nieścisłości i błędy postępowania. - Błędy i niekonsekwencje prokuratury w postępowaniu przygotowawczym doprowadziły do takiego wyroku - wskazał w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Stanisław Zdun.

Wszyscy oskarżeni byli członkami tzw. gangu karateków
Wszyscy oskarżeni byli członkami tzw. gangu karateków
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Sąd wytknął słabą weryfikację "sensacyjnych wyjaśnień"

Według prokuratury trzej oskarżeni - Robert S., Dariusz S. i Marcin B. - mieli w 1992 roku dokonać napadu na dom w Aninie. Robert S. miał udusić Piotra Jaroszewicza oraz zastrzelić Alicję Solską-Jaroszewicz. Ponadto Robert S. został oskarżony o zabójstwo małżeństwa S. w 1991 roku w Gdyni oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Izabelinie w 1993 roku. Jego ówcześni kompani - Dariusz S. i Marcin B. - zostali oskarżeni o współudział w zabójstwie byłego premiera PRL. SO uniewinnił oskarżonych od wszystkich zarzuconych im czynów.

Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Źródło: Archiwum TVN

Wcześniej śledztwo w sprawie nabrało rozpędu po wyjaśnieniach Dariusza S. Mężczyzna złożył je w lutym 2018 roku w toku innego śledztwa - groziła mu wówczas surowa kara w sprawie uprowadzenia dla okupu. Dariusz S. przyznał się do udziału w zbrodni w Aninie i wskazał na swoich byłych kolegów z grupy - Roberta S. i Marcina B. Ten drugi też przyznał się do obecności na miejscu zabójstwa.

Jednak zdaniem obrony te wyjaśnienia Dariusza S. i Marcina B. nie wynikały z ich udziału w zbrodni, tylko z kalkulacji procesowych związanych m.in. z pragnieniem złagodzenia kar w innych sprawach.

Sąd w ustnym uzasadnieniu nawiązywał do tego wątku i sprawy porwania z 2013 roku zakończonego śmiercią ofiary, w której to sprawie został zatrzymany kilka lat temu Dariusz S. - Na kolejnym przesłuchaniu Dariusz S. składa wyjaśnienia (...) i wskazuje, że chciałby powiedzieć o bardzo medialnym zabójstwie i chciałby skorzystać z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary w związku z ujawnieniem tego poważnego przestępstwa - mówił sędzia Zdun.

- Nie dziwię się prokuraturze, że te sensacyjne wyjaśnienia Dariusza S. chciała w jakiś sposób zweryfikować - zaznaczał sędzia. Jednak, jak wyliczał wtedy sędzia w blisko dwugodzinnym ustnym uzasadnieniu wyroku, w ramach tej weryfikacji pominięto liczne sprzeczności materiału dowodowego, nieścisłości w tym materiale i w konsekwencji wpłynęło to na błędy popełnione przez prokuraturę.

Ponadto - zdaniem SO - pominięty został wątek polityczny sprawy i działań osób wywodzących się ze służb PRL.

Nieuwzględniony wniosek o wyłączenie sędziego

Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwał ponad cztery lata - rozpoczął się latem 2020 roku. Na wielu rozprawach sąd wysłuchiwał wyjaśnień oskarżonych, przesłuchano licznych świadków. W 2021 roku sąd uchylił areszt wobec oskarżonych i zastosował dozór policyjny.

W 2023 roku pełnomocniczka oskarżyciela posiłkowego Andrzeja Jaroszewicza wnioskowała o wyłączenie ze składu sędziowskiego sędziego Zduna, m.in. z powodu członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa powstałej po zmianach przeprowadzonych w czasach rządów PiS. Na przełomie 2023 i 2024 r. wniosek o wyłączenie sędziego nie został uwzględniony.

Był to drugi proces o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Pierwszy - w którym była oskarżona grupa kryminalistów z Mińska Mazowieckiego - zakończył się uniewinnieniami pod koniec lat 90.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wszyscy oskarżeni byli członkami tzw. gangu karateków
Sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów
Wawer
Proces w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów, oskarżony Dariusz S.
Zabójstwo Jaroszewiczów. Sąd wyznaczył datę ogłoszenia wyroku
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
"Czując śmierć w ręku, kontynuowali swój czyn"
Wawer

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN

Udostępnij:
TAGI:
SądSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w PolscePrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
Co dalej z uchwałą krajobrazową?
Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje
Śródmieście
Kierowca jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją
warszawa dworzec centralny shutterstock_1784238482
Płonęły ubrania na Dworcu Centralnym. Strażacy ewakuowali 50 osób
Śródmieście
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch przy moście Gdańskim
Śródmieście
Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity. "Nigdy nie widzieliśmy takiej agresji"
Śródmieście
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Drogowcy ostrzegają przed zwężeniem na moście
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wracają na Wisłostradę. Utrudnienia także na Senatorskiej i Broniewskiego
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. 3 kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Wymiana magistrali ciepłowniczej i utrudnienia na placu
Praga Północ
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Ulice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki