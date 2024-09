Zaatakował ojca Viki Gabor, jest wyrok

"Artystka starała się wycierać gaz ze swojej twarzy"

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło we wtorek, 11 czerwca, po godzinie 10 w Alejach Jerozolimskich przed wjazdem do tunelu w kierunku Prymasa Tysiąclecia. 16-letnia wokalistka Viki Gabor podróżowała samochodem osobowym, który prowadził jej ojciec. Mężczyzna miał zajechać drogę innemu kierowcy, który zareagował agresywnie, m.in. użył gazu.