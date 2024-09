W tragicznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej zginął 37-latek, który jechał autem z żoną i dwójką dzieci. Wjechał w nich rozpędzony volkswagen, którym podróżowało pięć osób. Kobieta z tego samochodu trafiła w stanie ciężkim do szpitala. Trzem mężczyznom nic się nie stało, byli pijani. Trwają poszukiwania czwartego. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że miał sądowy zakaz prowadzenia i był notowany.

Portal Vitrina.pl (redakcję tworzą Białorusini mieszkający w Polsce) dotarł do nagrania z momentu wypadku. Zdarzenia zarejestrowała kamera w aucie taksówkarza z Uzbekistanu. Prawdopodobnie pierwszy udzielał pomocy poszkodowanym w wypadku.

Co widać na nagraniu, które publikujemy dzięki uprzejmości Vitrina.pl? Osobowy ford porusza się środkowym pasem jezdni. Nagle, na wysokości Torwaru, w kadrze pojawia się rozpędzony biały volkswagen, który uderza z ogromną siłą w tył forda. Ten zostaje zepchnięty na barierki. Kierowca, który był świadkiem tragedii wysiada z auta i biegnie.

Cztery osoby ranne, w tym dzieci

Na miejscu policjanci zastali również trzech mężczyzn z volkswagena. - Byli nietrzeźwi. Pierwszy z nich, 22-latek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie, a 27- i 28-latek po ponad promil. Zostali oni zatrzymani, a ich pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu do dalszych badań - przekazał policjant.

Mężczyzna uciekł, to on prowadził?

W poniedziałek rano prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował nas, że akta dotyczące tej sprawy mają dziś wpłynąć do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Okazało się, że volkswagenem podróżował jeszcze jeden mężczyzna. Trwają jego poszukiwania. Według śledczych, najprawdopodobniej to on kierował autem, które uderzyło w forda.