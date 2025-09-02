Wisła nie przestaje bić rekordów. Poziom wody coraz niższy

Wisła w Warszawie z rekordowo niskim poziomem wody (stan rzeki pod koniec sierpnia) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Od przeszło tygodnia Wisła notuje rekordowo niskie stany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowało, że na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary poziom wody wyniósł we wtorek do 5 centymetrów. Po raz pierwszy obniżył się do takiej wysokości około godziny 2 w nocy. To najniższy wynik w historii pomiarów.

Przed weekendem wodowskaz przy bulwarach pokazał 6 centymetrów, a w sobotę i niedzielę poziom wody podniósł się o centymetr. W poniedziałek znów zaczął spadać.

Niski poziom wody w Wiśle (zdjęcie z końca sierpnia) Źródło: PAP/Leszek Szymański

"Rzeka nadal ma swój bardzo silny nurt"

Pełnomocnik ratusza ds. Wisły Jan Piotrowski wyjaśnił, co oznaczają te dane. - Wskazania poziomu wody wodowskazu zlokalizowanego na centralnym odcinku Wisły przy bulwarach podawane są w odniesieniu do przyjętego "0" Wartość ta nie jest tożsama z głębokością Wisły - przekazał.

Zaznaczył, że wskazanie dotyczy tylko jednego punktu pomiaru. - Należy podkreślić, że poziom wody w rzece różni się w zależności od miejsca, architektury dna, położenia nurtu rzeki, infrastruktury. Alarmujące wskazanie przy bulwarze współistnieje z kilkoma metrami głębokości w szlaku żeglugowym - dodał.

Dlatego na Wiśle w Warszawie wciąż można zobaczyć pływające łodzie, choć żegluga w takich warunkach jest trudna.

Rekordowo niski poziom wody w Wiśle (stan na 26 sierpnia) Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Rekordowo niski poziom wody w Wiśle Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- W żadnym razie nie jest możliwe przechodzenie Wisły z brzegu na brzeg. Takie pomysły mogą zakończyć się tragicznie i nie należy powielać tej narracji. Rzeka nadal ma swój bardzo silny nurt - podkreślił Piotrowski.

Wyjaśnił, że ważnym wskazaniem jest nie tylko poziom wody, ale też jej przepływy. W tej chwili jest to 159 metrów sześciennych na sekundę. Najniższy historycznie odnotowany przepływ miał miejsce w 1921 r. i wynosił 113 m3/s , w 1951 r. natomiast odnotowano 153 m3/s.

