Ślisko na drogach. Na ulice wyjechały wszystkie posypywarki

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA. 170 posypywarek o godzinie 6:25 wyjechało na te ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Działania obejmują 1500 kilometrów stołecznych dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Monitoruje dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje" - zaznaczył Zarząd Oczyszczania Miasta.

Jest ślisko

Pogoda nie pomoże w piątek rano w przemieszczaniu się. Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -6 st. C do -2 st. C.

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Ostrzeżenia stracą ważność w godzinach 9-10 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW