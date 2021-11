Wanda Traczyk-Stawska wygrała plebiscyt na Warszawiankę Roku 2021

Laureatką plebiscytu Warszawianka Roku 2021 została Wanda Traczyk-Stawska, która jako 17-latka walczyła w Powstaniu Warszawskim. - Wołam do was kobiety, żebyście nieustępliwie walczyły o swoje prawa. Od was zależy przyszłość naszego narodu - mówiła podczas wtorkowej gali.

- Przyjmuję ten zaszczyt w imieniu wszystkich kobiet, które uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, w imieniu także moich kolegów, dziewcząt, którzy polegli. Chcę w ich imieniu i w imieniu własnym powiedzieć wam o tym, o cośmy walczyli i co jest dla każdego człowieka najważniejsze, a ja wiem, ponieważ bardzo długo żyję - mówiła laureatka. Podkreśliła, że Powstanie Warszawskie to powstanie o godność człowieka i to, "żeby już więcej nie było idei takiej jak faszyzm, jak komunizm".

Odniosła się także do głośnej sprawy śmierci 30-letniej ciężarnej Izabeli w szpitalu w Pszczynie. - Wiem, jaka jest rola każdej matki. Dlatego chcę wam powiedzieć, że to, co w tej chwili jest w Polsce, co się stało tak niedawno, że musiała umrzeć młoda matka, jest zbrodnią dokonaną na kobietach. Bo inne też będą umierać, jeśli ten zapis (ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, zaostrzającego prawo aborcyjne - red.) dalej będzie istnieć - mówiła.

- Kobieta ma takie sama prawa jak mężczyzna. Sprawdźcie to w konstytucji - podkreślała.

- My w powstaniu, kobiety, 31. Rozkazem otrzymałyśmy takie same prawa jak mężczyźni. Przed tym rozkazem pisano o nas "cywile", choć byłyśmy tak jak ja żołnierzami i miałyśmy stopnie żołnierskie i odznaczenia. I Niemcy, nasi wrogowie szanowali to, że mamy równe prawa z mężczyznami i kiedyśmy szły do niewoli, stosowali się do tego prawa. Byłyśmy traktowane tak samo jak mężczyźni. A teraz, w wolnej Polsce, bo w wolnej jeszcze dokąd jest Konstytucja i dokąd działa prawo, poprzez swoich najodważniejszych prawników, teraz odebrano nam to prawo - żebyśmy miały decyzję należącą do nas, czy chcemy być matkami, czy nie - podkreśliła.

I dodała: - Każdy człowiek ma takie same prawa. Czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. I wołam do was, kobiety: żebyście nieustępliwie walczyły o swoje prawa. Od was zależy przyszłość naszego narodu. Bo, jeśli będzie kobieta szanowana i pewna, że jej prawa są zagwarantowane i nikt jej tych praw nie odbierze, na pewno będzie chciała być matką, bo prawie każda kobieta w instynkcie ma tę potrzebę bycia matką.

Wyniki plebiscytu Warszawianka Roku ogłosił we wtorek wieczorem w teatrze Studio prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Powiedział on, że w tym roku na laureatkę oddano rekordową liczbę - 51 tysięcy głosów.

Wanda Traczyk-Stawska laureatką plebiscytu Warszawianka 2021 TVN24

Kim jest Wanda Traczyk-Stawska?

Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma była żołnierką Armii Krajowej, członkinią Szarych Szeregów i działaczką podziemia niepodległościowego w czasie drugiej wojny światowej. Mając 17 lat, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po jego kapitulacji trafiła do niewoli niemieckiej. Po powrocie do Polski ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez wiele lat pracowała w szkołach specjalnych. Pielęgnuje także pamięć o Powstaniu Warszawskim, jest przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To także działaczka społeczna. Poparła m.in. protest niepełnosprawnych w Sejmie, ubiegłoroczny Strajk Kobiet przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji, a w październiku tego roku zabrała głos w czasie prounijnej manifestacji na placu Zamkowym w reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Po raz pierwszy plebiscyt został zorganizowany w 2018 roku, w setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych.

Traczyk-Stawska: przyszłam, żeby przypomnieć, jaką cenę trzeba płacić za tratę wolności TVN24

Nominowane do nagrody

Pośród nominowanych do nagrody w tym roku znalazło się 10 kobiet: Marta Lempart - liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet; Katarzyna Augustynek (Babcia Kasia) - "ikona protestów ulicznych w Warszawie"; Wanda Traczyk-Stawska - uczestniczka Powstania Warszawskiego; Agnieszka Kępka - koordynatorka organizacji pomocowej dla osób w kryzysie bezdomności, Marina Hulia - nauczycielka, działaczka społeczna; Agnieszka Sikora - autorka reportaży o tematyce społecznej; Kamila Górniak - pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji SMA; Olga Kozierowska - dziennikarka biznesowa; Magdalena "Lusia" Żagałkowicz - prowadząca Fundację "Serce Miasta", Sylwia Chutnik - pisarka, feministka i varsavianistka.

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl