Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki

Parking pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przystąpiono do drugiego etapu prac na placu Powstańców Warszawy. Obejmuje on budowę ogrodu muzyki i placu pod pergolami. Jak poinformował w komunikacie Zarząd Zieleni, część prac budowlanych została już wykonana, są to m. in. fundamenty pod pergolę.

"Ogród muzyki będzie kameralnym miejscem do wypoczynku wśród wyniesionych rabat. Posadzone zostaną dwa szpalery drzew, a całą kompozycję będą uzupełniać mniejsze drzewa ozdobne oraz byliny" - opisał Zarząd Zieleni.

Plac Powstańców Warszawy Źródło: Cezary Warś

Powrócą instrumenty muzyczne

Na placu Powstańców Warszawy posadzone zostaną lipy srebrzyste w odmianie Varsaviensis, klony tatarskie i platan klonolistny. Lipy pojawią się pod pergolami, od strony ulicy Świętokrzyskiej, posadzonych zostanie 14 lip srebrzystych, część z nich będzie rosła w nawierzchni w mieszance kamienno-glebowej. Rabaty wypełni niemal 11 tysięcy roślin, w tym krzewy oraz trzy tysiące bylin takich jak: wiciokrzew zaostrzony, winorośl japońska, glicynia chińska.

Plac Powstańców Warszawy na wizualizacji Źródło: UM Warszawa

Powrócą także instrumenty muzyczne, takie jak stojące na placu kilka lat temu dzwony rurowe, bębenki, fragmenty ksylofonu. Zostały one zdemontowane na czas budowy parkingu podziemnego. Pojawią się także elementy małej architektury – ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Prace wykonuje firma Garden Designers według projektu pracowni projektowej LAP Studio na podstawie koncepcji pracowni Mycielski Architecture & Urbanism (MAU). "Zakończenie prac nastąpi późną wiosną 2026 roku" - zaznaczył Zarzad Zieleni. To on jest także odpowiedzialny za prowadzenie tej inwestycji.

Powstał parking, kolej na teren nad nim

Od czego zmiana się zaczęła? Koncepcja docelowego placu Powstańców Warszawy została opracowana na podstawie warsztatów Charette z 2017 roku i obejmowała dwa etapy realizacji. Następnie w 2020 roku odbyły się warsztaty poświęcone dostosowaniu koncepcji do uwarunkowań wynikających z projektu parkingu.

Plac Powstańców Warszawy Źródło: Cezary Warś

"Plac Powstańców Warszawy w samym centrum stolicy zmienia się nie do poznania. Najpierw otworzyliśmy tam w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podziemny parking na 420 miejsc. Teraz zagospodarujemy teren nad parkingiem. Łącznie pojawi się tam 58 drzew, rabaty z tysiącami roślin, a do tego alejki, pergola, nowe oświetlenie. Jednym zdaniem - będzie zielono i przyjemnie" – powiedział, cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.