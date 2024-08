Szalone Dni Muzyki to rodzaj kulturalnej franczyzy, polska edycja wydarzenia, które narodziło się 30 lat temu w Nantes z inicjatywy Rene Martina. Organizatorem polskiej odsłony La Folle Journée jest od początku Sinfonia Varsovia. Jej dzisiejszy dyrektor Janusz Marynowski jeszcze jako szeregowy kontrabasista grał na pierwszym festiwalu we Francji. Już jako szef orkiestry postanowił zapytać pomysłodawcę formatu, czy możliwe jest stworzenie siostrzanej edycji w Warszawie. Zgodził się.

Zarówno we Francji, jak i w Polsce, ideą wydarzenia jest przybliżanie muzyki klasycznej tym, którzy na co dzień w filharmoniach nie bywają. - Przybliżamy muzykę. Celujemy głównie nie w specjalistów, którzy w piątki i soboty w filharmonii słuchają Stockhausena i Schönberga, tylko tych, którzy nigdy nie byli na koncercie muzyki klasycznej. Mamy taką ideę, żeby przekazać muzykę wszystkim. Szalone Dni Muzyki to pierwszy front spotykania ludzi z muzyką i chyba dobrze nam to wychodzi, bo co roku 30 tysięcy słuchaczy przewija się przez festiwal - mówił podczas środowej konferencji prasowej Janusz Marynowski. O słuszności tego kierunku najlepiej świadczy opublikowany właśnie przez Narodowe Centrum Kultury raport, z którego wynika, że 76 procent Polaków nigdy nie było w filharmonii czy operze. Wciąż jest dużo do zrobienia.