Mieszkali w jednym z krużganków Pałacu Kultury i Nauki. "Coraz częściej bezdomni to osoby dość młode"

Strażnicy miejscy zajęli się grupą osób, która mieszkała w jednym z krużganków Pałacu Kultury i Nauki. "Jeden z mężczyzn okazał się obywatelem Ukrainy, pozostali to przybysze z różnych stron Polski. W rozmowie ze strażnikami trzech mężczyzn przyznało, że ukradziono im dokumenty" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Wybrali to miejsce, bo jest zadaszone

"Liczebność i skład tej grupy stale się zmieniały. Wybrali to miejsce ponieważ jest zadaszone i mija je wielu turystów odwiedzających stolicę, których mogli poprosić o wsparcie. Z czasem zachowanie bezdomnych i nieporządek, jaki pozostawiali po sobie zaczął być kłopotliwy dla pracowników tej instytucji. Poproszono o interwencję strażników miejskich oraz pracownicę centrum pomocy socjalnej" - podano.

- To miejsce jest nam znane. Gromadzą się tam głównie osoby, które czasowo zatrzymały się w stolicy w drodze do innych części kraju. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że coraz częściej bezdomni to osoby dość młode, w wieku 30 – 45 lat. Większość z nich jest w jakiś sposób bezradna życiowo – powiedziała cytowana w komunikacie st. insp. Edyta Wasiak, która podczas interwencji rozmawiała z tymi ludźmi.