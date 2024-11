Jak wynika z danych ratusza, przemoc domowa w dalszym ciągu jest silnie związana z płcią i zdecydowana większość osób jej doświadczających to kobiety. A w skrajnych przypadkach może być przyczyną bezdomności. Kobiety stanowią 20 procent osób w kryzysie bezdomności. One bardzo potrzebują wsparcia.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą przez cały rok liczyć na pomoc Warszawy i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. W okresie jesienno-zimowym podejmowane są dodatkowe działania, tak by wsparcie dotarło do wszystkich potrzebujących.

Miejskim autobusem do schroniska

Miasto prowadzi też program Najpierw Mieszkanie (Housing First) . To innowacyjny model, którego głównym celem jest trwałe zakończenie bezdomności, szczególnie u osób doświadczających długotrwałej bezdomności. "Według prognoz z takiej formy pomocy między 1 czerwca 2024 r. a 31 marca 2026 w 109 mieszkaniach skorzystać może do 157 potrzebujących. Dodatkowo osoby korzystające z tych lokali mogą liczyć na wsparcie zespołu asystentów m.in. pracowników socjalnych, prawników i opiekunów zdrowotnych" - wylicza stołeczny ratusz.

- Kobiety stanowią 20 procent osób w kryzysie bezdomności. To jest około sześć tysięcy kobiet w całej Polsce, które przez 365 dni w roku są ofiarami przemocy, także nadużyć seksualnych. One bardzo potrzebują naszego wsparcia, co widzę na co dzień, prowadząc Fundację Serce Miasta przy ulicy Białostockiej. Jestem pewna, że i Polska i Warszawa mają predyspozycje do tego, żeby pokonać ten problem. Wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć system, który sprawi że zarówno tych osób w kryzysie bezdomności będzie mniej - powiedziała z kolei Magdalena "Luśka" Żagałkowicz, prezeska Fundacji Serce Miasta.