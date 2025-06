Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

W ramach wakacyjnych prac przebudowane zostanie torowisko wzdłuż ulicy Słomińskiego. Obejmie odcinek od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do wjazdu na most Gdański. Roboty podzielone są na dwie części, ale będą realizowane w tym samym czasie.

Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do wiaduktu w ciągu Andersa

Wybrany w przetargu wykonawca – firma Strabag – zajmie się fragmentem torów od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do wiaduktu w ciągu Andersa (w sumie 1507 metrów toru pojedynczego). Ostatni raz tory, na tym odcinku, przechodziły remont w 1994 roku. Wyjątkiem są okolice Dworca Gdańskiego, gdzie torowisko zmodernizowano w czasie budowy stacji metra w 2002 roku.

"Wykonawca rozpoczął już pierwsze prace poza torowiskiem, ale na razie nie powodują one zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej" - poinformowały w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

Torowisko na Słomińskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Zakres prac obejmuje wymianę całego torowiska. "Zamiast podsypki (tłucznia) na znacznej długości zastosowana zostanie trwalsza konstrukcja bezpodsypkowa – z zieloną zabudową w postaci rozchodnika. W okolicach Dworca Gdańskiego zostanie zachowana konstrukcja podsypkowa. Zmodernizowane zostanie odwodnienie, a rozstaw osi torów zostanie zwiększony. Wymienione zostaną słupy trakcyjne wraz z siecią i kablami trakcyjnymi" - wyliczyli tramwajarze.

Będą zmiany dla pasażerów. Przystanki "Baseny Inflancka" zostają przeniesione na zachodnią stronę skrzyżowania ulic Słomińskiego i Pamiętajcie o Ogrodach. "Usprawni to znacznie ruch pieszy, gdyż oba tramwajowe przystanki znajdą się bliżej wejścia do centrum handlowego Arkadia – pasażerowie będą musieli przejść tylko przez połowę jezdni" - zaznaczono.

Także układ drogowy zostanie w tym miejscu dostosowany do zmienionej lokalizacji przystanków i przejścia dla pieszych. Zostaną wydłużone przystanki Dworzec Gdański, co umożliwi bezproblemową obsługę dwóch dłuższych tramwajów.

Od wiaduktu w ciągu Andersa do wjazdu na most Gdański

Drugi odcinek – od wiaduktu w ciągu Andersa do wjazdu na most Gdański – wyremontowany zostanie siłami własnymi Tramwajów Warszawskich. Ostatni raz torowisko przechodziło remonty generalne w 2006 roku (od Andersa do Bonifraterskiej) i 1998 roku (od Bonifraterskiej do mostu Gdańskiego).

Również tutaj, na sporym odcinku, wymieniona zostanie konstrukcja torowiska na bezpodsypkową. Torowisko zostanie zazielenione jesienią, w ramach oddzielnego zadania, co nie spowoduje przerw w ruchu. "W rejonie przystanków Park Traugutta i przejazdu przy Międzyparkowej konstrukcja torowiska zostanie zmieniona na bezpodsypkową. Na całym odcinku zostanie przebudowane odwodnienie torowiska" - opisały Tramwaje Warszawskie.

Zmiany zajdą także w rejonie przystanku Park Traugutta. Obie platformy zostaną wyremontowane. Prace obejmą także poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, a także remont jezdni północnej. Wyremontowany zostanie także przystanek autobusowy przy jezdni południowej.

Torowisko na Słomińskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Wstrzymany ruch tramwajów

Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany od 28 czerwca – na odcinku od przystanku Rondo "Radosława" do przystanku Rondo Starzyńskiego. Przerwa w ruchu wzdłuż ulicy Słomińskiego potrwa trzy miesiące – do końca września.

W pierwszym etapie prac, od 28 czerwca, tramwaje nie będą kursowały między ulicami Słomińskiego i Starzyńskiego – między rondem Zgrupowania AK "Radosław" a rondem Żaba oraz ulicą Międzyparkową.

Kursowanie tramwajów linii 1, 6 i 28 zostanie zawieszone. "Osiemnastka" nadal będzie kursowała na zmienionej trasie, czyli z pętli PKP Służewiec na plac Narutowicza. Na części swoich tras tramwaje linii 1 i 28 zastąpi linia 78 (Os. Górczewska – plac Narutowicza), częściej będą kursowały tramwaje linii 3.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-5 – z trasą między pętlą Metro Trocka a rondem Zgrupowania AK "Radosław" ulicami: Słomińskiego, Starzyńskiego, św. Wincentego, Borzymowską. Autobusy linii 500 i 409, kursujące ulicą Słomińskiego i Starzyńskiego, będą miały dodatkowe przystanki.

Remont torów tramwajowych na Słomińskiego Źródło: Infoulice Warszaw

Zmiany dla kierowców

Prace wiążą się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Dworca Gdańskiego nieczynne będą pasy wewnętrzne przylegające do torowiska. W pierwszych etapach nie będzie też przejazdu przez tory na wysokości ulicy Pamiętajcie o Ogrodach (zachowana będzie możliwość przejścia przez jezdnię). Nieczynna będzie także zawrotka w rejonie przystanku Dworzec Gdański.

Na odcinku od Andersa do mostu Gdańskiego organizacja ruchu będzie się zmieniać w zależności od etapu prac. Na początku – od 28 czerwca do przełomu lipca i sierpnia – zamknięta będzie jezdnia południowa przy Międzyparkowej. Ruch w ciągu Słomińskiego, w obie strony, będzie odbywać się po jezdni północnej – po jednym pasie na kierunek. Jednocześnie zachowany zostanie przejazd po jezdni południowej od ulicy Międzyparkowej w kierunku mostu Gdańskiego.

Torowisko na Słomińskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

34 remonty tramwajarzy

W tym roku harmonogram robót Tramwajów Warszawskich obejmuje 34 zadania remontowe i blisko 10 kilometrów toru pojedynczego. Oprócz tego zaplanowane są zamknięcia związane z realizacją nowych tras tramwajowych – na Rakowieckiej czy do Dworca Zachodniego. "Remonty grupowane są w taki sposób, by w czasie jednego wyłączenia ruchu wykonać kilka zadań" - zaznaczyli tramwajarze.

Większość robót przewidziane zostało w okresie letnim, gdy ruch jest mniejszy. Z uwagi jednak na dużą liczbę prac, które są zaplanowane w kluczowych miejscach sieci tramwajowej, Tramwaje Warszawskie wykorzystują cały sezon remontowy – od marca do października. Jest to konieczne z uwagi na możliwości zapewnienia komunikacji zastępczej, objazdów linii tramwajowych i zachowania dojazdów do zajezdni.

