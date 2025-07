Tajemnica zamurowanych drzwi. Wielki remont wyjątkowego gmachu

Przedłuża się remont siedziby BGK Źródło: tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego zaprojektował w drugiej połowie lat 20. XX wieku Rudolf Świerczyński. Do użytku oddano go w 1931 roku, był jednym z symboli odradzającej się Polski.

Kilka lat później spadło na niego co najmniej kilka półtonowych bomb, ale nie dały rady żelbetowej konstrukcji. W PRL-u przeszedł liczne zmiany, w środku nie zachwycał już elegancją.

Władze BGK postanowiły przywrócić przedwojenny wygląd pomieszczeniom na parterze i pierwszym piętrze, a pozostałe wyremontować w historycznym duchu. Projekt powstał w pracowni JEMS Architekci.

Budynek jest w remoncie, który - jak zapewniają zarówno inwestor, jak i wykonawca - ma zakończyć się jesienią 2027 roku.

Generalny remont budynku na rogu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu trwa od 2022 roku. I miał skończyć dwa lata później na stulecie powołania do życia Banku Gospodarstwa Krajowego (powstał z fuzji trzech instytucji kredytowych). Ale stan techniczny gmachu okazał się tak zły, że konieczne były daleko idące zmiany projektowe i rozszerzenie zakresu prac. Po części wynikały one także z wniosków po pandemii, która upowszechniła pracę zdalną, co z kolei przełożyło się na większe zapotrzebowanie na miejsca rotacyjne i sale konferencyjne. Podpisywano kolejne aneksy, terminy się oddalały, a koszty rosły.