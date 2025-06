Radni decydowali w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego

Pierwsze wystąpienie Trzaskowskiego po przegranych wyborach Źródło: TVN24

Radni Warszawy wysłuchali raportu o stanie miasta i udzielili prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu wotum zaufania. Za głosowało 37 radnych, 13 było przeciw. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

Trzy filary rozwoju

Wcześniej prezydent stolicy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za rok 2024, w którym podsumowano wszystkie ubiegłoroczne inwestycje oraz sytuację finansową.

- Przez te ostatnie miesiące byliśmy świadkami głównie ataków na stolicę i mnóstwa manipulacji. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy powrócić do normalności i przede wszystkim pokazywać Warszawę nie tylko dla warszawiaków, ale dla wszystkich Polaków, jako miasto sukcesu - miasto, które się cały czas dynamicznie rozwija i wyznacza trendy nie tylko w Polsce, ale również w Europie - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że warszawiacy przede wszystkim szukają miejsca dla siebie, a obowiązkiem samorządu jest to, żeby doprowadzić do tego, żeby Warszawa spełniła wszystkie ich ambicje i oczekiwania.

Wyjaśnił, że działania ratusza opierają się na trzech filarach: stolicy wygody, wspólnego wolnego czasu i zieleni. - Prosząc o absolutorium, proszę nie tylko o ocenę wykonanych zadań. Proszę o mandat dla dalszej pracy dla miasta, które jest domem dla wszystkich warszawiaków i powodem dumy dla wszystkich Polaków. Budujmy Warszawę dalej jako stolicę przyszłości. Miasto, którego rytm słychać w całej Europie. Miasto silne, solidarne, najlepsze do życia, którego coraz więcej osób nam zazdrości - podkreślił Trzaskowski.

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Źródło: R.Motyl/UM

"Widzimy konsekwentnie kontynuowaną politykę"

Głos w imieniu klubu radnych KO zabrał wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, który przekazał, że radni KO będą głosowali za udzielaniem wotum zaufania prezydentowi Trzaskowskiemu.

- Widzimy konsekwentnie kontynuowaną politykę, która buduje miasto dla wszystkich. Bo miasto nie jest ani nasze, ani wasze. Miasto jest wszystkich mieszkańców Warszawy - zaznaczył Potapowicz.

Podkreślił, że radni KO chcą Warszawy dla wszystkich. - Chcemy Warszawy wygodnej, dostępnej, zielonej, nowoczesnej, niskoemisyjnej i bezpiecznej. I w każdej z tych dziedzin Warszawa taka się staje - dodał.

PiS wytyka opóźnione inwestycje

- Rys, który wyłania się z panów wystąpień, nie jest tym, co określa codzienność mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy mówią nam o istotnych trudnościach, z którymi muszą się zmierzyć w mieście. To, co jest na teraz potrzebne, to zarówno dyskusja o dwóch wizjach miasta, jak i przede wszystkim rozmowa o niewykorzystaniu szans rozwojowych, które stoją przed Warszawą - powiedział Tomasz Herbich, reprezentujący klub radnych PiS.

Zaznaczył, że wiele inwestycji w Warszawie jest opóźnionych. Wytykał, że w czerwcu tego roku powinien zakończyć się remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej po stronie praskiej, remont Skry obiecywany jest od siedmiu lat, a o dwa lata opóźniony jest tramwaj na Wilanów, czy też Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które planowano od 20 lat, a także modernizacja Sali Kongresowej.

Przypomniał też niezrealizowane obietnice wyborcze prezydenta miasta: tramwaj na Gocław, III linię metra czy darmową komunikację dla uczniów szkół średnich.

Przekazał też, że klub radnych PiS będzie głosował przeciwko udzieleniu prezydentowi miasta wotum zaufania.

Deklaracje Rafała Trzaskowskiego

Radna Agata Diduszko-Zyglewska w imieniu klubu radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze przedstawiła kilka spraw istotnych dla mieszkańców i niezrealizowanych. Wymieniła m.in.: uchwałę krajobrazową, wykluczenie komunikacyjne mieszkańców ościennych dzielnic czy sposób naliczenia opłat za śmieci, wyprzedaż zasobu mieszkań komunalnych.

Później głos zabierali radni, przedstawiając konkretne, szczegółowe problemy, z którymi zgłaszają się do nich mieszkańcy. Trzaskowski odpowiadając na pytania, zadeklarował m.in. przyśpieszenie rozwoju mieszkalnictwa komunalnego, wyjaśnił też, że problemy z inwestycjami były związane z pandemią i wojną na Ukrainie, obiecał też, że na bardziej szczegółowe pytania odpowie radnym biuro ratusza.

- Ton naszej dyskusji w dużej mierze jest merytoryczny, za co dziękuję. Do niektórych spraw będziemy jeszcze wracać. Jestem gotów przyjąć każda krytykę, natomiast niech ona będzie merytoryczna. Jeżeli chcemy rozmawiać o tym, co dalej, to wracanie do statystyk z czasów pandemii nie służy powadze tej dyskusji. A powinniśmy iść dalej - powiedział prezydent Warszawy.

Podkreślił, że cieszy go, iż mało kto na sali kwestionuje priorytety, które chce realizować.

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Źródło: R.Motyl/UM

Absolutorium za wykonanie budżetu

Podczas czwartkowej sesji radni Warszawy głosowali też nad absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za wykonanie budżetu za 2024 rok. Tak jak w przypadku wotum zaufania, uzyskał je dzięki głosom 37 radnych KO. Przeciw było 13 radnych, ośmiu radnych wstrzymało się od głosu.

Sytuację budżetową miasta w 2024 roku przedstawiła skarbnik Marzanna Krajewska. Budżet miasta odnotował w tym roku dochody w wysokości 28,379 mld zł. Natomiast wydatki wyniosły 27,573 mld zł. Z czego powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 806 mln zł.

Skarbnik wyjaśniła, że na wysokość tej nadwyżki miał wpływ fakt, że w końcówce roku Warszawa otrzymała z budżetu państwa dodatkową kwotę PIT w wysokości 973 mln zł.

- Warszawa uzyskała w ubiegłym roku ponadplanowe dochody w kwocie 883 milionów złotych. Natomiast oszczędności w wydatkach bieżących wyniosły 1,411 miliarda złotych. W 2024 roku wypracowaliśmy nadwyżkę operacyjną, bowiem wydatki bieżące były niższe niż dochody - powiedziała Krajewska.

"Zadłużenie to nadal bezpieczne 20 procent"

Przed głosowaniem Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych KO, zapowiedział, że jego klub opowie się za udzieleniem absolutorium.

- Warszawa zakończyła 2024 rok z dodatnim wynikiem budżetowym. Aczkolwiek ten wynik wynikał z tego, że tuż przed końcem roku otrzymaliśmy wpłatę z budżetu państwa. Bez tego zakończylibyśmy rok ze stratą - powiedział.

Zaznaczył, że największe wydatki z budżetu miasta przekazywane są na edukację. - Warszawa dokłada do oświaty środki pochodzące z innych dochodów - powiedział Szostakowski.

Podkreślił, że dobrą wiadomością jest to, iż 2024 rok był ostatni z tak wielkimi wpłatami "Janosikowego", złą, że miasto musiało zapłacić 2 miliardy złotych na rzecz innych samorządów. - Jednak zadłużenie miasta to nadal bezpieczne 20 procent - dodał.

"Warszawa nie wykorzystuje swojego potencjału"

Przeciw absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego opowiedział się natomiast szef klubu PiS Dariusz Figura, który zaznaczył, że jego opinię potwierdzają twarde dane.

- Przypominam, że ekstra pieniądze z budżetu państwa zdarzały się również za rządów PiS. Warszawa nie wykorzystuje swojego potencjału. Ma wiele pieniędzy, ale nie wydaje ich na potrzeby - powiedział.

Zaznaczył, że problemem Warszawy są małe wydatki na inwestycje, a inwestycje pobudzają wzrost. - Warszawa jest w ariergardzie, jeśli chodzi o tego typu tematy - dodał.

Głosu w dyskusji nie zabrali przedstawiciele Lewicy i Miasto Jest Nasze.