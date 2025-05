Ekrany, nagłośnienie, sceny. Przygotowania do niedzielnych marszów

Przygotowania do marszu Rafała Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Przygotowania do Wielkiego Marszu Patriotów, organizowanego przez środowisko Rafała Trzaskowskiego (KO), obserwował Piotr Borowski, reporter TVN24. - Marsz wyruszy z placu Bankowego. Ustawiona jest scena i kolumny. Na trasie marszu, na ulicy Marszałkowskiej, też już poustawiane są głośniki i telebimy - relacjonował na antenie TVN24.

Borowski przyglądał się także pracy ekipy montażowej w centrum. - Trwa montaż ekranu ledowego, na którym będą wyświetlane na żywo obrazy z kamer, żeby ludzie mogli to zobaczyć - opisywał swoją pracę Maciej, monter. I dodał, że na trasie przemarszu staną trzy takie ekrany.

Jak zaznaczył reporter, równolegle trwają również przygotowania policji, aby oba marsze odbyły się w bezpieczny sposób.

"Jutro w centrum Warszawy odbędą się dwa duże zgromadzenia. Także w tym przypadku kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na zmiany w organizacji ruchu drogowego i polecenia oraz sygnały wydawane przez policjantów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo na terenie całego miasta" - zapowiedziała na portalu X Komenda Stołeczna Policji.

Przygotowania do marszu Rafała Trzaskowskiego Przygotowania do marszów Źródło: TVN24 Przygotowania do marszów Źródło: TVN24 Przygotowania do marszów Źródło: TVN24 Przygotowania do marszów Źródło: TVN24

"Czołowi politycy będą maszerować"

Dwa konkurencyjne marsze - zwolenników Rafała Trzaskowskiego oraz sympatyków Karola Nawrockiego - odbędą się w niedzielę 25 maja. - W marszu poparcia dla Karola Nawrockiego będą brać udział czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, z Jarosławem Kaczyńskim na czele - zapowiedział Piotr Borowski.

- Na marszu poparcia Rafała Trzaskowskiego pojawi się między innymi premier Donald Tusk, będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ma być marszałek Szymon Hołownia. Można śmiało powiedzieć, że czołowi politycy będą jutro maszerować po Warszawie w różnych marszach, które się nie spotkają. Będą w tym samym czasie, blisko siebie, w najbliższym miejscu będzie ich dzielić kilkaset metrów, ale nie będą się przecinać - zaznaczył reporter.

Trasy konkurencyjnych marszów

Wielki Marsz Patriotów Rafała Trzaskowskiego został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Przemarsz rozpocznie się o godzinie 12.00. Jego uczestnicy przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Marsze 25 maja w Warszawie

Marsz za Polską, organizowany przez zwolenników Karola Nawrockiego, wystartuje o godz. 12.00 z ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. W trakcie zbiórki jego uczestników policja może zamknąć ruch m.in. w Alejach Jerozolimskich. Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy, policjanci mogą zadecydować o wyłączeniu z ruchu al. Solidarności i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Komunikacja miejska na objazdach

Podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów i drogi poprzeczne. Autobusy i tramwaje pojadą objazdami. ZTM zapowiedział, że w niedzielę od około godz. 10.00 do 18.00 metro będzie kursowało częściej. Pociągi na linii M1 będą kursowały co 2 minuty 20 sekund, a na M2 co 2 minuty i 50 sekund. Będzie też więcej tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

W niedzielę wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów.

Trasa niedzielnych przemarszów w Śródmieściu Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Zakaz noszenia broni

Minister spraw wewnętrznych i administracji zdecydował, że 25 maja "na obszarze miasta stołecznego Warszawy" nie będzie można nosić broni, ani przenosić jej "w stanie rozładowanym". Zakaz został wprowadzony w związku z planowanymi na ten dzień marszami.

Jak informuje policja, został wprowadzony "w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas planowanych zgromadzeń publicznych".