Z Dworca Centralnego prosto do wieżowca. Podziemne przejście otwarte

Do uruchomienia łącznika było konieczne rozebranie ściany dzielącej budynek oraz wykonanie prac instalacyjnych na styku pomiędzy obiektami. "To kluczowy element usprawniający komunikację pieszą w centrum Warszawy, który przyniesie korzyści zarówno naszym najemcom, jak i wszystkim mieszkańcom oraz turystom korzystającym z transportu publicznego" - dodał deweloper, który podziękował za współpracę PKP.

Wygodniej między wieżowcem a przystankami

- Zlokalizowane w samym centrum Warszawy budynki Varso Place są doskonale skomunikowane z transportem publicznym. Od samego początku zależało nam jednak na stworzeniu bezpośredniego połączenia Varso Tower z Dworcem Centralnym bez konieczności wychodzenia na zewnątrz - powiedział pod koniec lipca Cezary Błaszczyk, dyrektor komercyjny w HB Reavis Investments. Zaznaczył, że łącznik przybliży wieżowiec do przystanków tramwajowych i autobusowych przy rondzie Czterdziestolatka.

Niedostępne na czas budowy, potem spory

Stare przejście podziemne do 2017 roku znajdowało się w pobliżu skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Chmielnej. Można było tam zejść po schodach pod ziemię i dojść do tzw. galerii zachodniej Dworca Centralnego, czyli podziemnego korytarza przebiegającego wzdłuż alei Jana Pawła II. Szybko można było dojść dzięki temu z alei Jana Pawła II do Złotych Tarasów.