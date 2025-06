"Wyjątkowo trudny konkurs" na przebudowę Karowej od Wisłostrady do Traktu Królewskiego

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę widziana z drona Źródło: TVN24

- Chcemy, by ranga i zagospodarowanie ulicy Karowej były odpowiednie do roli łącznika między Traktem Królewskim a Wisłą i zachęcały do spaceru. Dlatego ogłaszamy konkurs architektoniczny na koncepcję połączenia dolnego i górnego tarasu skarpy przy ulicy Karowej. Zależy nam, aby wyeksponować walory widokowe, jakie daje Skarpa Warszawska, przy tym zniwelować barierę, jaką ona stanowi dla osób o ograniczonej mobilności. To będzie kolejna ważna zmiana w ramach programu Nowe Centrum Warszawy - mówi cytowany w komunikacie na ten temat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Co się zmieni?

Przedmiotem konkursu jest przebudowa ulicy Karowej, od Krakowskiego Przedmieścia do Wybrzeża Kościuszkowskiego wraz z wiaduktem im. Stanisława Markiewicza. Obecne zagospodarowanie ulicy ogranicza sprawną i bezpieczną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy górnym tarasem Skarpy a Powiślem. Przewodnią ideą projektu jest usprawnienie i uatrakcyjnienie połączenia mostu pieszo-rowerowego z Krakowskim Przedmieściem. Planowana zmiana ma posłużyć poprawie jakości i dostępności przestrzeni publicznej oraz ułatwieniu komunikacji pieszej i rowerowej.

Uczestnicy konkursu mają zaproponować windę lub alternatywne rozwiązanie służące pokonaniu różnic poziomów terenu na wysokości Skarpy Warszawskiej, w szczególności przez osoby o ograniczonej mobilności. Ważnym elementem planowanego założenia będzie też wykonanie promenady ze schodami terenowymi, która poza funkcją komunikacyjną, stworzy przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

- To będzie wyjątkowo trudny konkurs. Uczestnicy zmierzą się z licznymi wyzwaniami projektowymi wynikającymi z: ochrony konserwatorskiej, bliskości obiektów chronionych oraz geotechnicznych uwarunkowań skarpy. Spośród nadesłanych propozycji sąd konkursowy wybierze tę najlepszą pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym do realizacji - zapowiada z kolei wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Tak ma wyglądać ulica Karowa po przebudowie Tak ma wyglądać nowa ulica Karowa Źródło: UM Warszawa Tak ma wyglądać nowa ulica Karowa Źródło: UM Warszawa Tak ma wyglądać nowa ulica Karowa Źródło: UM Warszawa

Zasady konkursu

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy ulicy Karowej "Nowa Karowa" jest dwuetapowy i ograniczony, co oznacza, że najpierw ratusz czeka na wnioski o dopuszczenie do konkursu, a potem opracowania studialne. Następnie autorzy wybranych opracowań zostaną zaproszeni do złożenia prac konkursowych w II etapie. Termin składania wniosków mija 9 lipca 2025 roku o godzinie 12.00.

Uczestnicy dopuszczeni do konkursu będą mieli nie mniej niż sześć tygodni na przygotowanie opracowań studialnych, licząc od dnia zakwalifikowania uczestników.

Konkurs jest przeprowadzony w całości elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej>>

Informacje na temat konkursu można znaleźć także na stronie urzędu miasta.

Na nagrody w konkursie przeznaczono łącznie 280 tysięcy złotych. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 100 tysięcy złotych. Druga nagroda wyniesie 80 tysięcy złotych, a trzecia – 50 tysięcy złotych. Pula na wyróżnienia wynosi 50 tysięcy złotych. Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Kto zasiada w jury konkursowym?

W skład jury konkursowego wchodzi dziewięć osób. Głównie są to przedstawiciele jednostek publicznych: Marcin Dawidowicz - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Monika Konrad - architektka, zastępczyni dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), Łukasz Puchalski – dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Tamás Dombi – dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Anna Paź – naczelniczka Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Marcin Duda – architekt, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście. Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i dlatego w sądzie zasiadają też architekt Jakub Krzysztofik z Oddziału Łódź, który pełni funkcję przewodniczącego sądu konkursowego oraz architektki z Oddziału Warszawskiego SARP: Dorota Bagińska i Małgorzata Dembowska, która ponadto objęła funkcję sędziego referenta. Prace jury wspierać będą eksperci z zakresu dostępności architektonicznej, architektury krajobrazu, ochrony zabytków oraz przygotowania i realizacji inwestycji.

