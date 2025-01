Warszawa powitała Nowy Rok

Jak bawią się ludzie w sylwestrową noc w Warszawie? Relacja reportera TVN24

Warszawa od kilku lat nie organizuje miejskiej zabawy sylwestrowej. Mieszkańcy i turyści spędzają ostatnią noc w roku między innymi na prywatkach, w restauracjach, klubach czy stołecznych teatrach. Zatłoczone były Trakt Królewski i Stare Miasto. Tłum świętował nadejście Nowego Roku na placu Zamkowym. - Jest to najpiękniejsze miejsce w Warszawie do spędzenia tego czasu. Cudowna energia, wiele kultur, wiele ludzi się zebrało, by celebrować rok 2025 - mówiła reporterowi TVN24 jedna ze zgromadzonych tam kobiet.

Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym Źródło: Rafał Guz / PAP

O północy mieszkańcy stolicy wychodzili przed bloki i domy, by oglądać fajerwerki. Niektórzy wybierali takie miejsca jak Kopa Cwila, skąd podziwiać można panoramę miasta.

Powitanie Nowego Roku na Kopie Cwila Źródło: Leszek Szymański / PAP

Alternatywą dla typowych sylwestrowych imprez było wydarzenie Przełom Roku w Dzielnicy Wisła na stołecznej plaży Poniatówka. Uczestnicy witali Nowy Rok bez huku petard i głośnej muzyki. Mogli odbyć zimowy rejs po Wiśle, wziąć udział w grze terenowej oraz posłuchać przy ognisku gawędy o dawnych Słowianach.

Przełom Roku w Dzielnicy Wisła Źródło: Rafał Guz / PAP

Służby: spokojna sylwestrowa noc

Jak przekazał nam Jacek Sobociński z Komendy Stołecznej Policji, sylwestrowa noc przebiegała w stolicy bezpiecznie i spokojnie.

Na brak pracy nie mogli narzekać strażacy. Tylko do północy wyjechali na 140 interwencji, jednak w głównej mierze dotyczyły one niewielkich pożarów lub zadymień spowodowanych przez petardy i fajerwerki. Do najpoważniejszej interwencji doszło we wtorek wieczorem na Targówku, gdzie w mieszkaniu przy ulicy św. Wincentego wybuchł pożar. - Nikt nie został poszkodowany. Mieszkańcy zostali ewakuowani z lokalu. Spaleniu uległa choinka i jedno pomieszczenie - poinformował Marek Możdżonek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Duża liczba "pożarów fajerwerkowych"