Stołeczna policja: 36 osób zatrzymanych, 75 interwencji w sprawie pirotechniki

Marsz Niepodległości, organizowany przez narodowców, ruszył z ronda Dmowskiego. Uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Narodowego. Zgromadzenie zaplanowano w godzinach 14-20. Tegoroczny przemarsz odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". Są też kontrmanifestacje, między innymi "Za wolność Naszą i Waszą!" oraz "Antyfaszyzm bez granic!", których organizatorem jest Koalicja Antyfaszystowska.