Plac Na Rozdrożu przebudowany. Zostawili nieużywane schody

Toporne bariery i nieestetyczne windy

Nie ma wątpliwości, że ten rejon miasta zmienił się zdecydowanie na plus. Plac Na Rozdrożu to ważny węzeł przesiadkowy. Dlatego największą zaletą jego przebudowy była likwidacja barier architektonicznych, które przez lata utrudniały poruszanie się pomiędzy przystankami. Zastrzeżenia są do estetyki. Już kilka miesięcy temu oczom warszawiaków ukazały się ciemne szyby wind, niektórym przypominające sławojki. Obiekcje wzbudziły też toporne, "autostradowe" bariery, którymi zastąpiono stare, ażurowe balustrady.

Przejście zostało, bo "nie koliduje"

ZDM odniósł się też do pozostawionego, nieczynnego przejścia podziemnego. "To konkretne przejście podziemne jest utrzymane, bo cały czas działa w nim i działać będzie pub 'Przejście'. Co prawda wejście do niego jest od alei Szucha. Jednak na ten moment zostało drugie zejście do przejścia podziemnego, ponieważ nie koliduje ono z żadnym elementem przebudowy (w odróżnieniu od pozostałych), a jego przykrycie to dodatkowy koszt. Oczywiście w przyszłości nie jest to całkowicie wykluczone" - napisali w komentarzu drogowcy.