Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Incydent podczas festiwalu

Do incydentu doszło podczas koncertu w Teatrze Wielkim
Do incydentu doszło podczas koncertu w Teatrze Wielkim
Źródło: Albert Zawada / PAP
Dwie osoby zostały zatrzymane podczas finałowego koncertu Festiwalu Warszawa Singera. Ochrona wyprowadziła je z sali po tym, jak oblały muzyków i scenę czerwoną substancją. Policja zapowiada, że sprawie przyjrzy się prokuratura.
Kluczowe fakty:
  • Dwie kobiety zakłóciły niedzielny koncert izraelskiego wokalisty w Teatrze Wielkim. Podczas występu oblały scenę i muzyków czerwoną substancją.
  • Do incydentu doszło podczas finału Festiwalu Warszawa Singera.
  • Policja podaje, że kobiety weszły na imprezę legalnie - posiadały bilety. Zostały zatrzymane. Motywom ich działania przyjrzy się prokuratura.
  • Incydent potępił naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

W Teatrze Wielkim odbył się w niedzielę koncert finałowy w ramach Festiwalu Warszawa Singera. Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o próbie zakłócenia występu izraelskiego wokalisty Dawida D'Ora z Orkiestrą Sinfonia Viva. W pewnym momencie przed scenę miały podejść dwie kobiety, które oblały muzyków i scenę czerwoną substancją. Ubrudziła ona także osoby siedzące w pierwszym rzędzie sali koncertowej.

Na jednym z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych widać moment, jak kobiety wyprowadzono z sali koncertowej. Muzyk pozostał na scenie i przemówił do publiczności. Wkrótce rozległy się brawa. Koncert był kontynuowany.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jedna z uczestniczek tego zdarzenia usiłowała rozwinąć przed sceną flagę Palestyny, lecz nie zdążyła tego zrobić przed interwencją ochrony.

Zwróciliśmy się do organizatorów festiwalu z prośbą o komentarz w sprawie niedzielnych zdarzeń. Czekamy na odpowiedź.

Policjanci zatrzymali dwie kobiety

Policja zatrzymała w tej sprawie dwie kobiety: 22-latkę i 28-latkę, mieszkanki Warszawy. Jak wyjaśnił rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło od organizatora. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania przed Teatrem Wielkim. Wcześniej kobiety zostały ujęte przez ochronę i wyprowadzone z budynku.

- Ustalenia policjantów wskazują, że kobiety w sposób legalny weszły na wydarzenie artystyczne. Posiadały bilety - zaznaczył mł. asp. Pacyniak. - Są w dyspozycji policji. Gromadzimy materiał dowodowy i poddajemy go analizie. Zostaną przesłuchane. Sprawa trafi do prokuratury - zapowiada rzecznik.

Policjant przypomniał, że za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu imprezy odpowiedzialny jest organizator.

Incydent potępił naczelny rabin Polski

Incydent potępił naczelny rabin Polski Michael Schudrich. We wpisie w mediach społecznościowych przekazał, że incydent wywołał szok i oburzenie.

"Towarzyszy mi wiele myśli i emocji, ale najważniejsze abyśmy nie pozwolili takim osobom siać podziałów" - zaznaczył Schudrich. "Jesteśmy osobami wielu wyznań, wywodzimy się z różnych środowisk, ale dążenie do pokoju zawsze nas jednoczy" - dodał.

Festiwal Warszawa Singera

Festiwal Warszawa Singera odbywał się w dniach 23-31 sierpnia. To 22. edycja wydarzenia. Organizatorzy podkreślali, że jest on nie tylko wydarzeniem kulturalnym, lecz także "mostem łączącym historię z współczesnością".

W programie były spotkania z artystami, muzykami i pisarzami z całego świata. "Tradycja spotyka awangardę, a tolerancja staje się głosem codzienności. To przestrzeń dialogu, otwartości i wspólnego odkrywania polsko-żydowskiego dziedzictwa" - podkreślili organizatorzy w komunikacie prasowym.  

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada / PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Zatrzymany w sprawie próby wymuszenia rozbójniczego
"Weszli na posesję, grozili podpaleniem domu". W środku były dzieci
Okolice
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent i pierwsza dama w mazowieckiej podstawówce
Okolice
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
Okolice
Metro Kondratowicza
Utrudnienia w metrze. Pociągi nie dojeżdżały na Bródno
Targówek
Wypadek pod Sokołowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala
Okolice
Z bronią i maczetą przyszedł po kebaba
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
Okolice
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wróciło dziś do stołecznych szkół
imageTitle
Podwójnie bolesna porażka Legii
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
Deportacja 29-latka
Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"
Praga Południe
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
Okolice
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
Okolice
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu z ulic zniknęły "trajlusie"
Komunikacja
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
Okolice
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Włochy
Po raz pierwszy w Polsce liczba osób fizycznych zalegających z płaceniem podatków przekroczyła milion
Plik banknotów na chodniku
Okolice
samochod kierowca kobieta shutterstock_64769353.jpg
Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, dlaczego
Okolice
Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał, wystawił mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Okolice
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Okolice
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany
Ulice
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Okolice
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Okolice
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Włochy
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go
Okolice
Wypadek na Mokotowie
Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki