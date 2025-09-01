Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Incydent podczas festiwalu

Do incydentu doszło podczas koncertu w Teatrze Wielkim Źródło: Albert Zawada / PAP

Kluczowe fakty: Dwie kobiety zakłóciły niedzielny koncert izraelskiego wokalisty w Teatrze Wielkim. Podczas występu oblały scenę i muzyków czerwoną substancją.

Do incydentu doszło podczas finału Festiwalu Warszawa Singera.

Policja podaje, że kobiety weszły na imprezę legalnie - posiadały bilety. Zostały zatrzymane. Motywom ich działania przyjrzy się prokuratura.

Incydent potępił naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

W Teatrze Wielkim odbył się w niedzielę koncert finałowy w ramach Festiwalu Warszawa Singera. Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o próbie zakłócenia występu izraelskiego wokalisty Dawida D'Ora z Orkiestrą Sinfonia Viva. W pewnym momencie przed scenę miały podejść dwie kobiety, które oblały muzyków i scenę czerwoną substancją. Ubrudziła ona także osoby siedzące w pierwszym rzędzie sali koncertowej.

Na jednym z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych widać moment, jak kobiety wyprowadzono z sali koncertowej. Muzyk pozostał na scenie i przemówił do publiczności. Wkrótce rozległy się brawa. Koncert był kontynuowany.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jedna z uczestniczek tego zdarzenia usiłowała rozwinąć przed sceną flagę Palestyny, lecz nie zdążyła tego zrobić przed interwencją ochrony.

Zwróciliśmy się do organizatorów festiwalu z prośbą o komentarz w sprawie niedzielnych zdarzeń. Czekamy na odpowiedź.

Policjanci zatrzymali dwie kobiety

Policja zatrzymała w tej sprawie dwie kobiety: 22-latkę i 28-latkę, mieszkanki Warszawy. Jak wyjaśnił rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło od organizatora. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania przed Teatrem Wielkim. Wcześniej kobiety zostały ujęte przez ochronę i wyprowadzone z budynku.

- Ustalenia policjantów wskazują, że kobiety w sposób legalny weszły na wydarzenie artystyczne. Posiadały bilety - zaznaczył mł. asp. Pacyniak. - Są w dyspozycji policji. Gromadzimy materiał dowodowy i poddajemy go analizie. Zostaną przesłuchane. Sprawa trafi do prokuratury - zapowiada rzecznik.

Policjant przypomniał, że za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu imprezy odpowiedzialny jest organizator.

Incydent potępił naczelny rabin Polski

Incydent potępił naczelny rabin Polski Michael Schudrich. We wpisie w mediach społecznościowych przekazał, że incydent wywołał szok i oburzenie.

"Towarzyszy mi wiele myśli i emocji, ale najważniejsze abyśmy nie pozwolili takim osobom siać podziałów" - zaznaczył Schudrich. "Jesteśmy osobami wielu wyznań, wywodzimy się z różnych środowisk, ale dążenie do pokoju zawsze nas jednoczy" - dodał.

Festiwal Warszawa Singera

Festiwal Warszawa Singera odbywał się w dniach 23-31 sierpnia. To 22. edycja wydarzenia. Organizatorzy podkreślali, że jest on nie tylko wydarzeniem kulturalnym, lecz także "mostem łączącym historię z współczesnością".

W programie były spotkania z artystami, muzykami i pisarzami z całego świata. "Tradycja spotyka awangardę, a tolerancja staje się głosem codzienności. To przestrzeń dialogu, otwartości i wspólnego odkrywania polsko-żydowskiego dziedzictwa" - podkreślili organizatorzy w komunikacie prasowym.

