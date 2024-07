Śródmiejscy radni jednogłośnie poparli nocny zakazu sprzedaży alkoholu. Ich stanowisko nie ma jednak mocy prawnej. Decyzja należy do Rady Warszawy. Póki co urząd miasta przygotowuje raport z konsultacji społecznych na ten temat.

Radni w obronie prawa do wypoczynku i niezakłóconego snu

"Osoby pijące alkohol na ulicach odbierają mieszkańcom prawo do wypoczynku i zdrowego trybu życia, w tym niezakłóconego snu. Zwłaszcza w sezonie letnim spożycie alkoholu na ulicach i skwerach spowodowane licznymi w okolicy centrum punktami sprzedającymi alkohol trwa do wczesnych godzin rannych" - zaznaczono.

"Rada Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy uważa, że wprowadzenie tego typu rozwiązania systemowego również w Warszawie, a co najmniej w Śródmieściu, to konieczne i skuteczne działanie w celu ochrony mieszkańców Śródmieścia przed skutkami nadużywania alkoholu w miejscach publicznych. Takie rozwiązanie jest również zgodne z duchem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i sprzyja wypełnianiu jej założeń. Ponadto rozwiązanie to przyczyni się do ograniczenia najbardziej uciążliwego hałasu nocnego" - podsumowali radni w stanowisku.