Policja zamknęła most Poniatowskiego

W 2024 roku w Polsce odnotowano istotny spadek liczby samobójstw

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

"W związku z zamknięciem przez policję MOSTU PONIATOWSKIEGO tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507 i 521 zostały skierowane na trasę objazdową" - poinformował w czwartek rano Zarząd Transportu Miejskiego na swojej stronie internetowej.

Tramwaje skierowano na następujące trasy objazdowe: - linia 7 w obu kierunkach : Targowa – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Grójecka, - linia 9 w obu kierunkach: al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Targowa – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Grójecka, - linia 22 w obu kierunkach : Grochowska – Targowa – al. Solidarności – Okopowa, - linia 24 w obu kierunkach: al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności, - linia 25 w obu kierunkach: Pl. Starynkiewicza – Al. Jerozolimskie – Towarowa – Okopowa – al. Solidarności – Targowa.

Przyczyną zamknięcia przeprawy między Śródmieściem a Pragą Południe jest potrzeba udzielenia pomocy człowiekowi. - Mamy jedną osobę za barierką. Zabezpieczamy działania policji, która zamknęła most w obu kierunkach - przekazał nam starszy kapitan Michał Łubianka z Państwowej Straży Pożarnej.