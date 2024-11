Ktoś pomalował farbą pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego

Zawiadomienie i zabezpieczony monitoring

We wpisie na platformie X podała, że zawiadomienie od pełnomocnika dyrektora Muzeum Polin w związku z pomalowaniem pomnika policjanci z komendy rejonowej policji Warszawa I. Wcześniej policja podała, że zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło w piątek rano.

"Ustalenie sprawcy i przekazanie go wymiarowi sprawiedliwości jest priorytetem warszawskiej policji i innych służb" - zapewnił.

"Atak na historię i wartości"

Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne wezwał polskie władze do potępienia tego aktu wandalizmu. "Pomnik Getta Warszawskiego został zdewastowany. Wzywam polskie władze do potępienia tego czynu, znalezienia winowajców i postawienia ich przed sądem. To nie jest pierwszy akt antysemickiego wandalizmu w tym miejscu. Tylko zdecydowane działanie położy temu kres" - napisał na platformie X ambasador.