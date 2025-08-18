Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje

"Uchwała krajobrazowa jest konieczna, jest potrzebna" (wideo archiwalne z 26 lutego 2020 roku) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Uchwała krajobrazowa umożliwia regulowanie zasad umieszczania reklam, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń w całym mieście. Przyjęcie przez gminę uchwały krajobrazowej umożliwia w dalszej kolejności podjęcie uchwały dającej podstawę do pobierania przez samorząd opłat z tytułu umieszczania reklam.

Na sesji 10 lipca Rada Warszawy zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania tzw. uchwały krajobrazowej. Jednocześnie wygaszona została poprzednia procedura.

Wnioski można składać online

W poniedziałek stołeczny ratusz rozpoczął konsultacje w sprawie wprowadzenia uchwały krajobrazowej. Zaprasza mieszkańców do składania wniosków do projektu uchwały.

Można go złożyć na adres krajobrazowa@um.warszawa.pl, wysłać pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, parter, wejście od strony Rotundy a także elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu uchwały. Po zakończeniu zbierania wniosków ratusz przeanalizuje je i przygotuje projekt uchwały. Te wnioski, które uzna za słuszne, wpisze do projektu uchwały.

Następnie projekt zostanie wyłożony publicznie, by każdy mógł zgłosić uwagi. "Po konsultacjach i zebraniu uwag poprawimy projekt. Potem przekażemy go Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia" - poinformował stołeczny ratusz.

Wojewoda zaskarżył uchwałę

Uchwałę krajobrazową przyjęła Rada Warszawy w 2020 roku. Następnie została ona uchylona w całości przez wojewodę mazowieckiego. Wojewoda uznał wtedy brak ponownego uzgodnienia projektu uchwały z mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków i ponownego wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu za istotne naruszenie trybu przyjęcia uchwały. Wysunął również inne zarzuty, odnoszące się do treści merytorycznej.

Prezydent Warszawy złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wojewody, uznając, że obowiązek ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu uchwały wynika, zdaniem sądu, z analogii do zapisów procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za nieuzasadnioną WSA uznał natomiast większość zarzutów wojewody dotyczących przekroczenia przez uchwałę kompetencji ustawowych.

Wojewoda mazowiecki złożył na wyrok WSA skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał wyrok WSA wraz z jego uzasadnieniem.

Postanowili rozpocząć od nowa

W konsekwencji dwóch wyroków, miasto zobligowane było do zmian w uchwale. Ponieważ w istotny sposób zmienił się także zakres kompetencyjny uchwały oraz - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo procedury legislacyjnej i samej uchwały krajobrazowej - zdecydowano się uchylić "starą" uchwałę i zadecydować o przystąpieniu do sporządzania projektu nowej uchwały krajobrazowej.

Uchwały krajobrazowe wdrożono w 79 gminach, w tym w sześciu miastach wojewódzkich: Łodzi, Krakowie, Opolu, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu.