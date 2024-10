"Będę musiał zamknąć dwunasty most". Warszawa pomoże czterem gminom dotkniętym powodzią

Zniszczenia na 40 milionów złotych

Szef klubu radnych PiS Dariusz Figura podkreślił, że jest to pierwsza pomoc, która spływa do gminy Głuszyca. - Do tej pory rząd nie dał rady tam dotrzeć, a pomoc spływa od samorządu warszawskiego - dodał.

Burmistrz Głuszycy był na sesji

Zaapelował też, by turyści nie zapomnieli o tym regionie. - Przyjeżdżajcie do nas, atrakcje i hotele są otwarte, wszystko jest w porządku. Potrzebujemy tylko was, turystów, bo to będzie najlepsza pomoc dla naszych przedsiębiorców, kiedy z dużych miast, na przykład Warszawy, będziecie do nas przyjeżdżali, a dzięki temu my będziemy mieli za co odbudować tą naszą małą ojczyznę - mówił.